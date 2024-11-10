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美大法官熱門人選 台裔何俊宇奮鬥有成

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
川普有望任命台裔的美國聯邦法院法官何俊宇擔任大法官，若成真將是有史以來第一位台裔大法官。（中央社）
川普有望任命台裔的美國聯邦法院法官何俊宇擔任大法官，若成真將是有史以來第一位台裔大法官。（中央社）

美國大法官可能將首次出現台裔人士！共和黨總統當選人川普近日陸續公佈人事相關安排，來自台灣的現任聯邦第五巡迴上訴法院的法官「何俊宇」，是大法官目前最熱門的人選。何俊宇在台北出生，家庭很早就移民到美國，他受訪時透露曾受種族歧視，外界期待他上任後能替移民發聲。

墮胎、宗教看法保守

根據《新聞周刊》報導，川普上台後將任命新的大法官，雖然大法官是終身職，但目前保守派的湯瑪斯與艾利托2人分別已76與74歲，川普有可能要求兩人退休，讓更年輕的人選上位。可能的人選中，華裔的何俊宇因其在墮胎、宗教信仰與擁槍權的歷史判決，被外界點名可能是熱門人選。

川普2017年提名何俊宇為聯邦第五巡迴上訴法院法官，他過去曾當過湯瑪斯的助理，還有國際大型律師事務所格信的合夥人，專門處理憲法上訴業務，對憲法訴訟相當熟悉。另外，還有同為聯邦第五巡迴上訴法院法官的鄧肯，與聯邦第九巡迴上訴法院的法官凡戴克都是大法官可能人選。

小時候飽受歧視

彭博社》提到，何俊宇在近日也積極表態，表示不滿美國法學界太多人將全國一半的民眾視為「垃圾」，這是回應美國現任總統拜登曾失言表示川普支持者都是「垃圾」的說法。另外，他與10位聯邦法官也曾表示不會再聘耶魯、史丹佛與哥倫比亞大學畢業的人當他們的員工，因為這些學校默許學生支持哈瑪斯的恐怖攻擊。

擁有芝加哥大學法律博士的何俊宇，雖然從小就到美國，但在受訪時曾透露，小時候他帶台式便當盒到學校，而其他同學都是帶西式小孩用的午餐盒，因此曾遭受不少種族歧視的嘲諷。他表示永遠記得那些在操場上的種族歧視和笑話，由於自己的成長環境充滿歧視，因此預期若被指派上任，有望替「合法移民」發聲。

川普移民支持度升

路透社》提到，一般都認為川普很難獲得少數族群與年輕人喜愛，但據調查顯示，川普的拉丁裔支持度比2020年高14%，達46%的高峰，且18到29歲年輕人的支持度提高7%，已經合法的移民愈來愈支持川普，且民眾認為川普有能力改善美國疲弱的經濟。

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