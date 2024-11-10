川普回白宮上班第一件事！把偶像邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室

消息人士爆料，美國前總統川普回鍋白宮的第一件事，是將前英國首相邱吉爾的半身像重新帶回橢圓形辦公室，藉此向「偶像」致敬。

現任總統拜登2020年入主白宮時移除邱吉爾像，換成勞權運動者凱薩查維斯（Cesar Chavez）。

一名親近川普的消息人士告訴每日郵報，川普崇拜邱吉爾且深信邱吉爾是世上最偉大的領導人，他說「川普將恢復邱吉爾的榮譽地位」。

那座邱吉爾半身像由英國現代主義雕塑家愛潑斯坦爵士（Sir Jacob Epstein）創作，於1965年經邱吉爾戰時友人贈與美國前總統詹森（Lyndon B. Johnson）。

直到2009年，時任總統歐巴馬將其換成美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）雕像。曾撰寫邱吉爾暢銷傳記的前英國首相強生（Boris Johnson），狠批歐巴馬對邱吉爾雕像的冷落，是「對大英帝國的祖傳厭惡」。

2016年，川普擊敗前國務卿希拉蕊．柯林頓後，立即拆除金恩半身像，並恢復邱吉爾「應有地位」。

英國右翼領袖兼川普密友法拉吉（Nigel Farage）本周稱川普大敗賀錦麗是「自邱吉爾以來最偉大的反擊」。他指的是邱吉爾在1945年大選落馬，後來在1951年重新掌權。