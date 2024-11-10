聽新聞
0:00 / 0:00
川普回白宮上班第一件事！把偶像邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室
消息人士爆料，美國前總統川普回鍋白宮的第一件事，是將前英國首相邱吉爾的半身像重新帶回橢圓形辦公室，藉此向「偶像」致敬。
現任總統拜登2020年入主白宮時移除邱吉爾像，換成勞權運動者凱薩查維斯（Cesar Chavez）。
一名親近川普的消息人士告訴每日郵報，川普崇拜邱吉爾且深信邱吉爾是世上最偉大的領導人，他說「川普將恢復邱吉爾的榮譽地位」。
那座邱吉爾半身像由英國現代主義雕塑家愛潑斯坦爵士（Sir Jacob Epstein）創作，於1965年經邱吉爾戰時友人贈與美國前總統詹森（Lyndon B. Johnson）。
直到2009年，時任總統歐巴馬將其換成美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）雕像。曾撰寫邱吉爾暢銷傳記的前英國首相強生（Boris Johnson），狠批歐巴馬對邱吉爾雕像的冷落，是「對大英帝國的祖傳厭惡」。
2016年，川普擊敗前國務卿希拉蕊．柯林頓後，立即拆除金恩半身像，並恢復邱吉爾「應有地位」。
英國右翼領袖兼川普密友法拉吉（Nigel Farage）本周稱川普大敗賀錦麗是「自邱吉爾以來最偉大的反擊」。他指的是邱吉爾在1945年大選落馬，後來在1951年重新掌權。
至於邱吉爾像重回橢圓辦公室能否緩解川普與工黨間的關係還有待商榷。英國外交大臣拉米（David Lammy）2019年曾在貼文稱川普是「受矇騙、不誠實、仇外的自戀者」，而且「不是英國的朋友」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言