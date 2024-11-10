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川普回白宮上班第一件事！把偶像邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統當選人川普上任後，據說將恢復白宮橢圓形辦公室的邱吉爾銅像。圖中後方為前總統布希。圖／@CNNPolitics在X的照片
美國總統當選人川普上任後，據說將恢復白宮橢圓形辦公室的邱吉爾銅像。圖中後方為前總統布希。圖／@CNNPolitics在X的照片

消息人士爆料，美國前總統川普回鍋白宮的第一件事，是將前英國首相邱吉爾的半身像重新帶回橢圓形辦公室，藉此向「偶像」致敬。

現任總統拜登2020年入主白宮時移除邱吉爾像，換成勞權運動者凱薩查維斯（Cesar Chavez）。

一名親近川普的消息人士告訴每日郵報，川普崇拜邱吉爾且深信邱吉爾是世上最偉大的領導人，他說「川普將恢復邱吉爾的榮譽地位」。

那座邱吉爾半身像由英國現代主義雕塑家愛潑斯坦爵士（Sir Jacob Epstein）創作，於1965年經邱吉爾戰時友人贈與美國前總統詹森（Lyndon B. Johnson）。

直到2009年，時任總統歐巴馬將其換成美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）雕像。曾撰寫邱吉爾暢銷傳記的前英國首相強生（Boris Johnson），狠批歐巴馬對邱吉爾雕像的冷落，是「對大英帝國的祖傳厭惡」。

2016年，川普擊敗前國務卿希拉蕊．柯林頓後，立即拆除金恩半身像，並恢復邱吉爾「應有地位」。

英國右翼領袖兼川普密友法拉吉（Nigel Farage）本周稱川普大敗賀錦麗是「自邱吉爾以來最偉大的反擊」。他指的是邱吉爾在1945年大選落馬，後來在1951年重新掌權。

至於邱吉爾像重回橢圓辦公室能否緩解川普與工黨間的關係還有待商榷。英國外交大臣拉米（David Lammy）2019年曾在貼文稱川普是「受矇騙、不誠實、仇外的自戀者」，而且「不是英國的朋友」。

川普擔任總統時可見橢圓形辦公室中的邱吉爾半身銅像。圖／取自@aduanebrown在X的照片
川普擔任總統時可見橢圓形辦公室中的邱吉爾半身銅像。圖／取自@aduanebrown在X的照片

川普 白宮 英國 辦公室

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