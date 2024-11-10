勝選後 川普有望從官司中脫身？

美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）周五（11月8日）向聯邦法院提交請求，擱置當選總統川普企圖推翻2020年總統選舉結果案，並取消該案件的所有剩餘審理期限，「旨在為政府提供時間，評估這一前所未有的情況，並確定符合司法部政策的適當處理方式」。聯邦地區法官丘特坎（Tanya Chutkan）隨即批准了這一請求，並要求檢方在12月2日前提交針對本案的擬定處理方案。

根據司法部自20世紀70年代起實施的一項政策，在任總統不能成為刑事起訴的對象。川普本周贏得2024年總統大選，即將再次擔任美國總統。

前所未有

特別檢察官史密斯去年指控川普企圖推翻2020年總統選舉結果並在卸任後非法持有機密文件。有消息人士稱，隨著川普再次當選，史密斯的團隊一直在評估如何在川普明年1月上任前結束針對他的上述兩起聯邦刑事案件，以遵守現任總統不能被起訴的司法部政策。

川普此前已承諾一旦上任將「在兩秒內」解雇史密斯，此舉將實際上終結這兩起案件。川普周三勝選後，《Politico》雜誌刊文寫道：「川普不僅擊敗了卡瑪拉‧哈里斯，也擊敗了試圖將他送入監獄的整個體系。他已經是首位被指控並被判有罪的前總統。現在，他成為首位贏得總統選舉的罪犯。而他的勝利幾乎確保他將免於因一系列被指控的不當行為而面臨嚴肅的法律追責。」

兩起聯邦刑事案件停滯不前

在「企圖推翻2020年總統選舉結果案」中，川普的原定審判日期為明年3月，地點在華盛頓，該地已有超過1000名川普支持者因參與2021年1月6日的國會大廈騷亂被定罪。然而，案件因川普提出的豁免起訴主張而暫停，最終上訴至美國最高法院。

美國最高法院在今年7月裁定，前總統享有廣泛的免於起訴權，並將「企圖推翻2020年總統選舉結果案」退回給地方法官丘特坎，以確定起訴書中哪些指控可以繼續處理。

而在機密文件案中，川普任命的法官坎農（Aileen Cannon）今年7月以史密斯任命不合法為由駁回了該案。史密斯已對此提起上訴，要求恢復案件，目前該請求正在等待裁定。然而，隨著川普勝選，史密斯可能會撤銷對川普的機密文件案，但他也許會繼續挑戰坎農關於他任命合法性的裁決，以避免該裁決成為未來的先例。

此外，川普在紐約和喬治亞州還面臨州級指控。在紐約，他因偽造商業記錄被判有罪，面臨多項指控；而在喬治亞州，川普因試圖推翻該州的2020年選舉結果面臨敲詐指控。這兩起案件均有可能在其總統任期內被凍結。

（路透社，美聯社，Politico）

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