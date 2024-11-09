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抓戰犯？裴洛西：若拜登早點退選 局面或許或不同

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國聯邦眾議院前議長裴洛西今年8月在民主黨全國代表大會發表談話。路透
美國聯邦眾議院前議長裴洛西今年8月在民主黨全國代表大會發表談話。路透

美國聯邦眾議院前議長裴洛西在紐約時報刊登的訪談中表示，如果總統拜登更早退選，民主黨就可以舉行公開初選，決定接替拜登競選總統的人選。

裴洛西在訪談中說，「如果總統早點退選，可能會有其他候選人參加競選。我們的預期是，如果總統退選，就會進行公開初選。」

裴洛西表示，自己認為賀錦麗「應該會在公開初選表現很好，並在接下來的選戰更強大」，「但我們不知道實際狀況會是如何，因為這件事沒有發生」。她說，由於拜登退選後立即宣布支持賀錦麗，「確實使當時幾乎不可能舉行初選。如果拜登退選的時間點早一點，局面有可能不同」。

裴洛西補充：「我不認為對於大選的任何檢討應以賀錦麗的弱點為基礎，而是該基於她的優勢考量。她給了人們希望，並在這一切當中激發極大的熱情。」

川普 美國大選 賀錦麗

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