加州奧克蘭史上首例 市長因犯罪率飆升遭選民下架

美國加州奧克蘭市長盛桃在這次大選中遭到罷免，成為奧克蘭史上首位被罷免的市長。反對者批評她讓犯罪率上升、導致運動家隊出走賭城。這次大選，加州的多項投票結果都反映出選民對治安和犯罪的極度不滿。

北加州兩大城市舊金山和奧克蘭的市長，在這次大選中因為毒品和治安問題遭選民「下架」。奧克蘭市長盛桃（Sheng Thao）上任不到2年即面臨歷史性的罷免行動。

盛桃是苗族蒙人、難民之女、曾經歷過無家可歸，寫下另一個力爭上游的故事。

代表民主黨進步派的她2022年以不到700票差距當選奧克蘭市長，擊敗溫和派的泰勒（Loren Taylor）。當時她曾承諾要團結大眾、解決城市最緊迫的問題。

她上任之初便解雇警察局長阿姆斯壯（LeRonneArmstrong），批評者認為此舉導致奧克蘭近一年沒有正式的警察局長，當時奧克蘭正面臨犯罪率激增的嚴峻時刻。

儘管今年犯罪率數字下降，但治安陰影從未散去，盛桃執政路上挑戰不斷。

美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家隊在她任內離開城市，理由之一是治安太差。另外，今年6月，美國聯邦調查局（FBI）因貪腐問題突襲她的住處，對她形象造成衝擊。

根據最新計票結果，63.85%選民支持她下台、36.15%反對，盛桃任期將提前結束。

盛桃之外，奧克蘭所屬的阿拉米達郡（AlamedaCounty）地方檢察官善貞（Pamela Price）也因無法有效解決犯罪問題遭到罷免。

就在昨天，舊金山市長布里德（London Breed）同樣因治安問題敗給了政治素人羅偉（Daniel Lurie），寫下百年多來，首次有不具任何市政經驗的人領導舊金山的先例。