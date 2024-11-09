數度擅闖川普海湖俱樂部未遂 中國籍男子遭拘留

美國警方稱一名中國籍男子試圖闖進總統當選人川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部莊園，違反他先前擅闖未遂後遭法院警告不得靠近的諭令，今天被下令拘留。

美聯社報導，39歲的李子杰（Zijie Li，音譯）昨天搭乘Uber計程車抵達海湖俱樂部（Mar-a-Lago）大門口時遭到逮捕，目前被拘留在棕櫚灘郡立監獄（PalmBeach County Jail），不得保釋。這是此人今年7月以來數次在海湖俱樂部或附近與警方和特勤局（SecretService）探員接觸的最新一起事件。

李男10月底出沒海湖俱樂部附近被人發現後，遭警方安置在精神病醫院；持學生簽證居住在加州洛杉磯近郊的李男才剛出院，如今面臨2項非法入侵輕罪指控。

川普今年7月在賓夕法尼亞州一場造勢活動上險遭狙擊手暗殺，9月在他棕櫚灘郡高球場又差點遇刺。美國司法部今天宣布破獲伊朗企圖殺害川普的陰謀。

川普先前擔任總統期間，海湖俱樂部也曾多次遭到非法入侵，其中有2次遭中國籍人士犯下，不過都並非出於傷害川普的企圖。

根據棕櫚灘鎮（Town of Palm Beach）警方報告，李男7月首度試圖闖入海湖俱樂部，還跟特勤局探員說他握有中國與賓州暗殺未遂事件相關的情資，後被要求離開現場，不得返回。

警方隔週又發現李男二度試圖進入海湖俱樂部，因而將他逮捕，這回他遭控非法入侵輕罪，獲得保釋，法官諭令他不得接近海湖俱樂部和川普本人。

紀錄顯示，李男上週又接近海湖俱樂部附近一名在庭院裡放置川普競選旗幟的女性屋主。他詢問這名女屋主是否為海湖俱樂部成員、是否能帶他進入俱樂部，女子隨即報警，警方遂將李男帶往精神病醫院留置觀察。

警方表示，李男昨天出院後馬上又回到海湖俱樂部，並再度因非法入侵輕罪指控遭逮捕。他先前被捕的保釋令已遭到撤銷。

代表李男的棕櫚灘郡公設辯護人辦公室拒絕置評。該公設辯護人辦公室通常不會對等候審理的案件置評。