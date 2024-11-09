美西雅圖中國城連2天爆10起隨機砍人案！34歲嫌犯落網

美國西雅圖中國城7日起至今已傳出10起隨機砍人案，警方已逮捕一名34歲男子，涉嫌砍傷9人，動機尚待釐清。

中國城國際區（Chinatown-International District）連續2天發生10起持刀砍人案，7日至8日稍早有5人遭砍傷，一名52歲女子被砍8刀，情況嚴重，接著8日下午2點左右，又有5人中刀。

西雅圖警局副局長巴登（Eric Barden）表示，8日最新案件的5名受害者傷勢從「輕微割傷到嚴重刺傷」不等，其中4人為男性，情況危急，被送醫治療，另一人在現場救治。

警方表示，已逮捕一名34歲男子，初步判定他要為其中9起砍人案負責，詳細案情和動機仍有待進一步釐清。