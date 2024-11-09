YT、播客成川普最佳助選員！傳統媒體式微 CNN選舉之夜流失近半觀眾

美國知名播客（Podcast）主持人喬羅根（Joe Rogan）10月專訪總統當選人川普長達3小時，在YouTube和Spotify等串流平台創造總計近億流量，又在選前之夜公開力挺川普，可見今年促成川普再度當選的新媒體型態已然誕生， 傳統支持兩黨主流的電視和平面媒體影響力正在式微。

華爾街日報報導，過去幾個月，美國收聽播客聽眾較過去10年累計總數提高了3倍。根據皮尤研究中心數據，在社群媒體領域，超過一半TikTok用戶表示經常在該平台獲取新聞。特斯拉創辦人馬斯克收購X後，尤其右翼內容貼文的能見度有所增加，川普因此從中受益。

傳統電視媒體對年輕觀眾來說已經沒有太大吸引力，這點在選舉之夜更能映證。與2020年上屆總統大選相比，今年3大新聞頻道收視率下降32%，僅約2100萬人收看，其中美國有線電視新聞網（CNN）最慘，流失近半觀眾。

結果促成美國人透過不同媒介和管道聽取有關時事的不同敘述。許多因素都可能影響選舉結果，但媒體的分裂已不容忽視。

美國《時代》（Time）雜誌前總編輯吉布斯（Nancy Gibbs）說，「我們的資訊格局已經拆解成愈來愈多碎片。大型媒體機構所佔的比例較小。因此，選民都在觀看不同的競選活動，各自傳遞出不同的資訊、意義和動力。」

由喜劇演員、YouTuber和其他名人主持的線上脫口秀節目的目的是娛樂大眾和傳播知識，如今他們正在與具有不同使命並受編輯標準約束的主流媒體爭奪閱聽眾目光。

趨勢調查機構艾迪生研究（Edison Research）指出，超過47%的美國民眾過去1個月曾收聽播客，當中約6成年齡低於35歲。調查播客市場的Sounds Profitable資料顯示，54%的收聽者透過播客獲取新聞資訊與政治分析。

過去1年間，川普上過約20個播客節目，選前與喬羅根對談並獲得背書，是吸引年輕男性選民的選戰策略。美聯社（AP）統計，56%的18至29歲男性投給川普。

落選的賀錦麗也頻上播客，但選前花了不少時間上3大電視網與CNN談話、綜藝節目，這些以年長女性和中年觀眾為主的節目沒有為她開拓票源。

馬斯克更在選舉結果後在X向2億多名追蹤者說，公民記者正在取代傳統媒體，「你們現在就是媒體了」。