伊朗男子遭控策畫選前暗殺川普！7天內殺不成改選後才下手

美國司法部起訴一名伊朗男子，指控他接受伊朗革命衛隊指使，涉嫌在美國總統大選前，策畫暗殺共和黨候選人川普。

BBC報導，司法部8日公布起訴書稱，51歲男子沙克里（Farhad Shakeri）的任務是提供暗殺川普的計畫，目前仍未被捕，研判應該身處伊朗。

在這份由曼哈頓法院提起的刑事起訴書中，檢察官稱，伊斯蘭革命衛隊官員於去年9月指示沙克里制定一項監視並殺害川普的計畫，但遭聯邦調查局（FBI）挫敗，未能成功。

美國司法部長加蘭在聲明中說，「司法部已指控伊朗政權的一名資產（成員），該成員的任務是指揮一個犯罪同夥網絡，進一步推進伊朗針對其目標的暗殺陰謀，其中包括當選總統川普。」

檢方稱，沙克里告訴執法部門，他在10月7日接到一項任務，要他提供一個在7天內謀殺川普的計畫。他告訴FBI探員，他不打算在對方設定的時間內提出暗殺川普的計畫，因此伊朗革命衛隊暫停該計畫，伊朗政府隨後向他表示，美選後再暗殺川普會更容易。

檢方指出，沙克里是阿富汗公民，童年移居美國，2008年因搶劫罪服刑後被驅逐出境。

美國司法部同時起訴另外兩人，指他們被有關的伊朗男子招攬，參與其他暗殺圖謀，目標包括一名美籍伊朗裔記者。