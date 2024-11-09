播客與YouTuber崛起 美選舉報導失準媒體生態鉅變

中央社／ 紐約8日專電

57歲的美國播客（Podcast）主持人喬羅根選前專訪總統當選人川普，在Youtube與Spotify造成旋風，他在選前之夜公開支持川普。羅根的節目在各串流平台創造總計近億流量，打趴傳統支持兩黨主流媒體的視聽總合，全然改變美國媒體的生態。

喜劇單口表演者出身的喬羅根（Joe Rogan），在男性觀眾為主的終極格鬥錦標賽（UFC）節目擔任評論員成名；2009年Podcast誕生前，他在iTune上載免費收聽節目，談運動、時事、外星人等議題，圈粉無數。

2020年，Spotify以2億美元（新台幣64億元）天價獨家簽下羅根的影片節目 「喬羅根體驗」（Joe Rogan Experience）上架權，在YouTube頻道與Spotify播放，創下Podcast經濟的新紀元。

川普（Donald Trump）選前使用半天寶貴時間，前往德州錄製長達3小時的「喬羅根體驗」，Youtube上架當日即創下2700萬點閱，估計在各平台收看與收聽總次數近億。

喬羅根一人當關，政治宣傳效果遠超過支持川普的保守派有線頻道福斯新聞（Fox News），及長期支持民主黨的大量自由派主流媒體，包括有線電視新聞網（CNN）、微軟國家廣播公司（MSNBC）、紐約時報（New York Times）、華盛頓郵報（Washington Post）等影音平台的總量。

紐時形容，前實境節目主持人川普是媒體大師，在小報、實境秀、推特與有線電視後，2024年繼續演化，今年宣傳陣地移轉到Podcast與串流名人。

Adin Ross、Theo Von、Nelk Boys等Podcast與YouTube頻道主持人可能一般美國民眾都不清楚，但他們的網路節目或短片動輒數百萬次點閱，可能比CNN知名主播古柏（Anderson Cooper）還有影響力；高爾夫選手迪向波（Bryson DeChambeau）一段與川普互動的影片也創下1300萬次點閱。

民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，過去幾個月，美國收聽Podcast聽眾較過去10年累計總數提高了3倍；力挺川普的馬斯克（Elon Musk）收購改名的社群平台X，也因大量右翼網友政治性貼文而受益。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，傳統電視媒體在重要時刻仍吸引多數美國觀眾，但年輕人已不看電視，相較於上屆總統選舉，3大新聞頻道共失去32%的觀眾，CNN狀況最糟，少了一半。

趨勢調查機構艾迪生研究（Edison Research）指出，超過47%的美國民眾過去一個月曾收聽Podcast，當中約6成年齡低於35歲。調查Podcast市場的Sounds Profitable資料顯示，54%的收聽者透過Podcast獲得新聞資訊與政治分析。

過去一年間，川普上過20個Podcast節目，選前與喬羅根對談並獲得背書，是吸引年輕男性選民的選戰策略。美聯社（AP）統計，18至29歲男性56%投給川普。

落選的賀錦麗（Kamala Harris）也頻上Podcast，但選前花了不少時間上3大電視網與CNN談話、綜藝節目，這些以年長女性和中年觀眾為主的節目沒有為她開拓票源。數據顯示，支持川普的福斯新聞今年10月晚間黃金時段平均僅有270萬次收視，支持民主黨的媒體更慘，MSNBC為130萬，CNN僅有79萬2000次。

福斯新聞在2016年力捧川普入主白宮，是名符其實的「造王者」。不過資訊管道變化快速，8年後又是一番新景象。民主黨策士艾克塞羅德（David Axelrod）形容川普陣營的選戰策略高招，從選前兩黨的媒體曝光即可看出端倪。

CNN 川普 美國

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