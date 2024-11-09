為美中新貿易戰做準備？傳賴海哲獲徵詢回任川普新政府美國貿易代表

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
前美國貿易代表賴海哲。路透
前美國貿易代表賴海哲。路透

英國金融時報及路透8日引述幾位對政權交接小組內部討論知情的人士報導，共和黨籍總統當選人川普第1個總統任期時的美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），已獲徵詢重掌美國貿易代表署（USTR）。

賴海哲現年77歲，曾於2017年5月至川普2021年1月20日第1任結束前，擔任美國貿易代表3年多。

報導稱賴海哲是關稅的忠實信徒，他也是川普第1任對中國大陸發動貿易戰，以及與墨西哥及加拿大重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）時的幾位要角之一。他曾在上世紀1980年代共和黨籍故總統雷根執政時，擔任美國貿易副代表。

自川普當選以來，他正開始籌組執政團隊。但報導說，賴海哲此前已在背後遊說能在川普新政府出任美國貿易代表以外的職位，例如商務部長。

川普的政權交接小組，未立即回應路透提出對這項人事消息的置評請求。川普7日才宣布由其競選總幹事威爾斯（Susie Wiles）於明年1月他就職後，出任白宮幕僚長。這也是他當選後首項重要人事。

川普 美國 賴海哲

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