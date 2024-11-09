防川政策 加州、紐約州將備戰司法

路透報導，民主黨籍加州州長紐森聲明，川普勝選對加州的價值觀造成威脅，他將召開特別立法會議因應此一局面，以免川普上台後施行「違憲又違法的聯邦（政府）政策」，傷害加州州民並和州法扞格，例如在生育健康及氣候變遷議題上。

紐森在聲明強調，「我們（加州）不會坐以待斃」。加州立法機構必須在十二月二日集會，考慮增加該州司法部門經費，以透過司法挑戰川普明年就任後將實施的相關政策。

紐森提到，「我們加州珍視的自由正遭攻擊，我們已做好準備，將採取一切必要措施確保加州人擁有繁榮成長所需的支持與資源」。

紐森指出，在川普第一個總統任期，加州共提出一二○多起訴訟挑戰川普政府政策。而依他第一任時以及他今年開出的競選支票，預料將見到更多對生育健康的限制、廢弛減緩氣候變遷問題的政策，甚至扣留救災資金及補助的「政治報復」手段，川普新政策可能還會影響新移民的家庭。川普團隊發言人則尚未對紐森這項聲明置評。

川普當選後，紐森雖承諾跟他合作，但也強調「別搞錯了，我們打算與全國各州站在一起，捍衛憲法並維護法治」。紐森辦公室指出，州長和州議員們已準備好讓加州法律能「抵擋」川普。

除了加州，另一個鐵桿「藍州」（藍色是民主黨代表色）紐約州州長霍楚也說，她和州檢察長詹樂霞等高官計畫定期開會，以商討保護「最可能面臨川普政府威脅的重要領域」法律，像生育、公民、移民、槍枝安全、勞權、LGBTQ權利及環境正義等領域。

另外，民主黨籍伊利諾州州長普里茨克七日也請該州立法者最快下周開會，以因應川普第二任將帶來的潛在政策「威脅」。

美國總統拜登七日在白宮發表全國演說，他呼籲人民捐棄成見，放下選舉恩怨，團結愛國；他承諾，會與總統當選人川普合作，確保和平有序的交接。