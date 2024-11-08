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美43隻猴子集體出逃實驗室 警籲民眾鎖好門窗防不速之客

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國南卡羅萊納州一間醫學研究公司6日傳出43隻獼猴集體脫逃事件。猴子示意圖。歐新社
美國南卡羅萊納州一間醫學研究公司6日傳出43隻獼猴集體脫逃事件。猴子示意圖。歐新社

美國南卡羅萊納州一間醫學研究公司6日傳出43隻獼猴集體脫逃事件，公司執行長表示，由於這些獼猴年紀尚小，不會攜帶疾病，但仍呼籲民眾記得關閉門窗，以防不速之客闖入。

事發在南卡州的耶瑪西市（Yemassee），當地警方表示，這些恆河猴都是從Alpha Genesis公司實驗室逃脫，全是雌性，體重約3公斤，尚未被用於醫學測試，所以沒有感染任何病毒，無害。

警方7日下午表示，Alpha Genesis的員工正在積極追捕，「飼養員很了解它們，通常可以用水果或小零食就把牠們引回來。」此外，警方也設置陷阱和紅外線熱像儀輔助捕捉。

警方在官方臉書上發文，提醒附近居民關好門窗，以防遭「不速之客」闖入，若有發現猴子蹤跡，應立刻通知警方，不要自行嘗試抓捕或與牠們互動。

Alpha Genesis利用猴子進行臨床試驗，包括腦部疾病治療，聲稱擁有全美數一數二大且全面的非人類靈長動物實驗室。

據了解，這並非該公司第一次有猴子脫逃，2016年時有19隻猴子逃跑後於6小時後被捕回。2018年也發生類似事件，Alpha Genesis後續還被處以1萬2600美元罰款，理由是管理不善，未能妥適照顧動物等。

動物 猴子 美國 醫學

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