快訊

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

疑非輕生！1世代連恩潘恩墜樓亡「解剖結果出爐」 3涉案人士遭起訴

加州前聖荷西市長李卡多將進入國會 立場友台

中央社／ 舊金山7日專電

美國聯邦眾議院加州第16選區席位之爭落幕，聖荷西市（San Jose）前市長李卡多擊敗加州眾議員羅達倫。李卡多屬民主黨溫和派，競選期間受到不少台裔選民支持；他之前受訪曾表示，未來希望加入國會台灣連線。

李卡多（Sam Liccardo）和羅達倫（Evan Low）同為民主黨，兩人之爭被視為矽谷近來最激烈的選戰之一。前者獲加州各大主流媒體支持，後者獲多位民主黨進步派菁英，包括加州州長紐松（Gavin Newsom）等人背書。

李卡多將接替加州第16選區現任聯邦眾議員伊蘇（Anna Eshoo）的席位。伊蘇已致電向他祝賀。

台裔社群包括政界、科技界、醫界人士9月21日曾為李卡多舉辦見面歡迎會。李卡多在活動上表示，面對中國可能的威脅，希望加強與同盟國合作，確保台海、南海區域安全。

李卡多競選團隊表示，李卡多6日已接到聯邦眾議院民主黨領導成員電話，邀他前往華府會見民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），並商討他在各委員會的任務分配。

競選期間，李卡多接受中央社訪問時表示，將尋求加入聯邦眾議院跨黨派「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus），繼續深化美國與台灣的友好關係。

羅達倫在選舉結果底定後，於社群媒體平台X發文表示：「最初參與地方政治是因為我想改善美國大眾的生活，我會繼續堅守這一使命。他（李卡多）的成功將是我們矽谷的成功。」

羅達倫長期為亞裔社群、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）權益發聲，競選期間獲得不少亞裔人士支持。

李卡多預計明年1月3日就任，他將面對日益分裂的國會。這次美國國會選舉，共和黨已奪下參議院，並取得眾議院領先。

民主黨 社群媒體 美國

延伸閱讀

日月光加碼投資墨西哥 布局半導體封裝測試

新反川戰開始 加州州長紐森打響頭砲

川普攻進民主黨傳統核心票倉 民主黨議員嘆：不折不扣的災難

民主黨制衡川普希望漸破滅 共和黨屢傳捷報…有望掌控眾議院

相關新聞

美43隻猴子集體出逃實驗室 警籲民眾鎖好門窗防不速之客

美國南卡羅萊納州一間醫學研究公司6日傳出43隻獼猴集體脫逃事件，公司執行長表示，由於這些獼猴年紀尚小，不會攜帶疾病，但仍...

美國南卡州實驗室43猴子出逃...警方急尋猴 稱對公眾健康風險極低

美國南卡羅來納州（South Carolina）11月6日有43隻猴子從當地一間研究實驗室逃走，當地警方7日表示，出逃的猴子沒有感染任何疾病，幾乎不會對公眾造成健康風險，但建議居民鎖好門窗。

洛杉磯附近野火延燒 上萬人依令撤離

美國加州當局今天表示，因強烈季風將洛杉磯西北方一場野火的灰燼火苗吹入附近的牧場和社區，燒毀了數十棟房屋，逾1萬人依令疏散

美債隨Fed降息收復部分失土 是否就此開啟上漲格局？

美國公債交易員原本寄望聯準會（Fed）主席鮑爾能夠重新點燃公債向上行情，然而，雖然聯準會一如預期降息1碼，對利率政策前景...

美國年輕富裕移民暴增 分析：第二本護照保護自己

許多人夢想移居美國，渴望讓孩子受美國教育，或為自己取得更多職業發展機會，但其實疫情後，美國科技企業家和金融專業人士等年輕富裕階層，都想辦法離開美國，雖然移居他國原因各種各樣，但基本認為在不確定的年代，美國護照也不是萬能，多一本護照更安全。

賓州男持刀狂刺女友致死 只因「討厭她的新髮型」

美國賓州一名男子因為不滿女友的新髮型，竟對她痛下殺手，最終造成一場悲劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。