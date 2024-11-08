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洛杉磯附近野火延燒 上萬人依令撤離

中央社／ 加州聖保拉7日綜合外電報導

美國加州當局今天表示，因強烈季風將洛杉磯西北方一場野火的灰燼火苗吹入附近的牧場和社區，燒毀了數十棟房屋，逾1萬人依令疏散。

路透社報導，文杜拉郡（Ventura County）消防局隊長麥海爾（Tony McHale）說，在3.2公里外的火場餘燼被吹到卡馬里奧（Camarillo）附近並點燃屋舍之前，消防人員和警察就已疏散社區內的居民。

當局表示，火勢點燃茂密的草叢與灌木，加上風速高達每小時130公里的陣風助長下，截至今晚，大火已燒毀逾8094公頃的土地。

麥海爾說，有數名民眾受傷，以及「大量的」住宅、商店和其他建築被毀。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，已統計出超過90棟房屋被燒毀。根據加州森林防火廳（CalFire）資料，有3萬多人居住於潛在的火勢延燒路徑上。

當局的強風紅旗警告直到明天都有效。

氣候科學家表示，氣溫升高導致冬季潮濕，讓加州沿海的叢林生長茂盛。而今年夏天創紀錄的高溫又造成山坡乾燥，成為有利野火發展的條件。

房屋 洛杉磯

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