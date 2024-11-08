洛杉磯附近野火延燒 上萬人依令撤離
美國加州當局今天表示，因強烈季風將洛杉磯西北方一場野火的灰燼火苗吹入附近的牧場和社區，燒毀了數十棟房屋，逾1萬人依令疏散。
路透社報導，文杜拉郡（Ventura County）消防局隊長麥海爾（Tony McHale）說，在3.2公里外的火場餘燼被吹到卡馬里奧（Camarillo）附近並點燃屋舍之前，消防人員和警察就已疏散社區內的居民。
當局表示，火勢點燃茂密的草叢與灌木，加上風速高達每小時130公里的陣風助長下，截至今晚，大火已燒毀逾8094公頃的土地。
麥海爾說，有數名民眾受傷，以及「大量的」住宅、商店和其他建築被毀。
「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，已統計出超過90棟房屋被燒毀。根據加州森林防火廳（CalFire）資料，有3萬多人居住於潛在的火勢延燒路徑上。
當局的強風紅旗警告直到明天都有效。
氣候科學家表示，氣溫升高導致冬季潮濕，讓加州沿海的叢林生長茂盛。而今年夏天創紀錄的高溫又造成山坡乾燥，成為有利野火發展的條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言