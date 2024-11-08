快訊

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

美籍色狼今早驅逐出境直飛舊金山！在台旅遊...還當「清潔工」

美防長：致力有序過渡 軍隊不介入政治

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀在今天發布的備忘錄中告訴美軍，軍方不會介入政治，五角大廈將致力於政權井然有序地過渡至即將上任的川普政府，並準備好執行「所有合法命令」。

前美國總統川普在卸任4年後捲土重來並獲得勝選，白宮的新領導政權可能對美國的民主制度、對外關係帶來考驗。

路透社報導，川普在上月的訪談中被問到，他是否預料選舉日會出現「混亂」，川普回答似暗示可以部署軍隊來對付反對他的公民。

奧斯汀（Lloyd Austin）昨晚發給美軍一項備忘錄並於今天公布，內容指出：「美國軍隊仍將遠離政治舞台；以原則和專業精神守護我們的共和國；並與加強我們安全的重要盟友和夥伴站在一起。」

奧斯汀昨晚在邁阿密對媒體表示，他相信五角大廈高層領導人將繼續做正確的事情。

在等待川普明年1月20日重掌政權之際，美國的盟友和仇敵都提高警覺，想知道川普的第2個任期是否會如同他的第1任般，充滿動盪與不可測。

批評人士指出，川普在2017年至2021年執政期間公然藐視行為規範，公開要求美軍的政治支持，而美軍理應效忠美國憲法，而不是效忠任何政黨、政治運動或領導人物。

在競選期間，川普談到有關面對「來自內部的敵人」。

奧斯汀在備忘錄中寫道：「一如既往，美國軍方將準備好執行下任最高統帥的政策選擇，並遵行其文職指揮鏈的所有合法命令。」

奧斯汀又說：「你們是美軍，地球上最精良的戰鬥力量，你們將繼續捍衛我們的國家、我們的憲法，以及我們公民所有的權利。」

川普 美國 美軍

延伸閱讀

川普再度入主白宮 美半導體協會聲明期待確保美國領先

防中國挖台邦交 學者：川普將強化與瓜地馬拉合作

川普重回白宮 洪孟楷：民進黨速與美國新政府溝通

川普重返白宮 王金平：盼我執政者提出有利發展空間

相關新聞

美債隨Fed降息收復部分失土 是否就此開啟上漲格局？

美國公債交易員原本寄望聯準會（Fed）主席鮑爾能夠重新點燃公債向上行情，然而，雖然聯準會一如預期降息1碼，對利率政策前景...

美國年輕富裕移民暴增 分析：第二本護照保護自己

許多人夢想移居美國，渴望讓孩子受美國教育，或為自己取得更多職業發展機會，但其實疫情後，美國科技企業家和金融專業人士等年輕富裕階層，都想辦法離開美國，雖然移居他國原因各種各樣，但基本認為在不確定的年代，美國護照也不是萬能，多一本護照更安全。

賓州男持刀狂刺女友致死 只因「討厭她的新髮型」

美國賓州一名男子因為不滿女友的新髮型，竟對她痛下殺手，最終造成一場悲劇。

賀賀錦麗被擊敗 明年1月還要在參院認證對手川普勝選

川普的總統大選勝利將於明年1月在國會由他擊敗的對手、副總統賀錦麗認證。根據憲法，副總統是參院的領袖，參院主席必須負責宣布...

川普勝選親信圍繞 治國恐不見建制派

只有川普的親信，才能與他共享天下！外媒觀察6日川普勝選時舞台周圍有誰，包括川普的太太、兒子、女兒、女婿，副總統范斯夫婦，還有競選的顧問團隊，包括曾提出禁止穆斯林國家入境的米勒，共和黨政治人物僅有親川普的眾議院議長強森、紐約共和黨眾議員史蒂芬尼克，這些都是他最親近的幕僚，未來將共享執政。

泰晤士報：川普新內閣首重忠誠 國安職料找對中鷹派

美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選，新內閣人事引發關注。英國泰晤士報分析，經歷了上次執政的政策之爭、公開鬧翻和人事頻繁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。