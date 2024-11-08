美防長：致力有序過渡 軍隊不介入政治

美國國防部長奧斯汀在今天發布的備忘錄中告訴美軍，軍方不會介入政治，五角大廈將致力於政權井然有序地過渡至即將上任的川普政府，並準備好執行「所有合法命令」。

前美國總統川普在卸任4年後捲土重來並獲得勝選，白宮的新領導政權可能對美國的民主制度、對外關係帶來考驗。

路透社報導，川普在上月的訪談中被問到，他是否預料選舉日會出現「混亂」，川普回答似暗示可以部署軍隊來對付反對他的公民。

奧斯汀（Lloyd Austin）昨晚發給美軍一項備忘錄並於今天公布，內容指出：「美國軍隊仍將遠離政治舞台；以原則和專業精神守護我們的共和國；並與加強我們安全的重要盟友和夥伴站在一起。」

奧斯汀昨晚在邁阿密對媒體表示，他相信五角大廈高層領導人將繼續做正確的事情。

在等待川普明年1月20日重掌政權之際，美國的盟友和仇敵都提高警覺，想知道川普的第2個任期是否會如同他的第1任般，充滿動盪與不可測。

批評人士指出，川普在2017年至2021年執政期間公然藐視行為規範，公開要求美軍的政治支持，而美軍理應效忠美國憲法，而不是效忠任何政黨、政治運動或領導人物。

在競選期間，川普談到有關面對「來自內部的敵人」。

奧斯汀在備忘錄中寫道：「一如既往，美國軍方將準備好執行下任最高統帥的政策選擇，並遵行其文職指揮鏈的所有合法命令。」

奧斯汀又說：「你們是美軍，地球上最精良的戰鬥力量，你們將繼續捍衛我們的國家、我們的憲法，以及我們公民所有的權利。」