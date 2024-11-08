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國際油價追隨股市走高 銅價反彈 金價維持漲勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

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國際原油價格周四上漲，追隨美股走勢，交易者消化川普上台影響原油市場的各種觀點。銅價反彈、黃金維持漲勢，交易者評估聯準會（Fed）主鮑爾的談話。

油價追隨股市走高

西德州中級原油（WTI）原油期貨上漲0.9%，收在每桶72美元上方，布蘭特原油也走高，結算價略低於76美元。

花旗集團表示，川普當選美國總統可能對油價是一個淨利空，原因是產量可能增加，而新關稅可能進一步抑制中國大陸經濟。不過，渣打在內的

其他機構則表示，石油業者可能無視川普的增產呼籲。

另一方面，俄羅斯總統普丁周四祝賀川普當選，還表示川普對烏克蘭局勢的建議值得關注。

銅價回升

銅價反彈，美國選舉結果公布之初，基本金屬在內的大宗商品價格立即遭到重創，共和黨大獲全勝推動美元反彈，銅價周三收盤創兩年來最慘頹勢。

但周四，隨著美元回落，銅價強勁反彈。截至收盤，LME期銅上漲3.4%，報每公噸9664美元。

黃金維持漲勢

金價維持漲勢，鮑爾表示，對12月降息尚未作出決定，並表示近期而言大選對政策沒有影響。

截至紐約時間下午3:56，黃金現貨上漲1.7%，報每英兩2704.92美元；白銀現貨上漲2.5%，報31.9637美元。

川普 油價 黃金

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