台積電ADR大漲4.1% 追隨費半漲勢

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台積電ADR周四（8日）大漲4.1%，收在201.19美元，較台北交易溢價拉大為21.9%。

美國股市周四收盤上漲，標普500指數和那斯達克綜合指數再創新高，聯準會（Fed）如預期降息1碼（0.25個百分點），市場延續周三川普當選美國總統引發的大漲氣勢。

標普500指數上漲 44.06 點，漲幅 0.7%，至 5,973.10 點；那斯達克綜合指數大漲286點，至19,269.46點，漲幅1.5%。道瓊工業指數微跌 0.59 點至 43,729.34 點。

費城半導體指數大漲2.3%，輝達（NVIDIA）上漲2.3%，再創歷史新高。

台灣加權股價指數昨天上漲191.44點，收在23,408.82點。台積電（2330）漲0.5%收在1,065.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 163.67 +4.42 156.00 4.92

中華電 CHT 122.91 +2.34 123.00 -0.07

台積電 TSM 1,297.72 +4.12 1,065.00 21.85

聯電 UMC 46.70 +3.13 47.15 -0.96

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據