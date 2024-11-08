投資人消化美選結果 國際油價上漲
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在市場評估美國總統當選人川普的政策會如何影響供應之際，油價今天上漲將近1%。同時颶風拉斐爾（Rafael）進逼導致墨西哥灣（Gulf of Mexico）產量減少，也為油價帶來支撐。
紐約商品交易所西德州中級原油12月交割價上漲67美分或0.93%，來到每桶72.36美元。
倫敦北海布倫特原油1月交割價上漲71美分或0.95%，來到每桶75.63美元。
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