投資人消化美選結果 國際油價上漲

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

在市場評估美國總統當選人川普的政策會如何影響供應之際，油價今天上漲將近1%。同時颶風拉斐爾（Rafael）進逼導致墨西哥灣（Gulf of Mexico）產量減少，也為油價帶來支撐。

紐約商品交易所西德州中級原油12月交割價上漲67美分或0.93%，來到每桶72.36美元。

倫敦北海布倫特原油1月交割價上漲71美分或0.95%，來到每桶75.63美元。