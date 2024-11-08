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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

投資人消化美選結果 國際油價上漲

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

在市場評估美國總統當選人川普的政策會如何影響供應之際，油價今天上漲將近1%。同時颶風拉斐爾（Rafael）進逼導致墨西哥灣（Gulf of Mexico）產量減少，也為油價帶來支撐。

紐約商品交易所西德州中級原油12月交割價上漲67美分或0.93%，來到每桶72.36美元。

倫敦北海布倫特原油1月交割價上漲71美分或0.95%，來到每桶75.63美元。

川普 油價 美國

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