拜登籲全民放下選舉恩怨 承諾和平有序交接給川普
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
美國總統拜登7日在白宮發表全國演說，他再次呼籲人民捐棄成見，放下選舉恩怨，團結愛國；他承諾，會與總統當選人川普合作，確保和平有序的交接。
這是拜登在5日選舉結束後的首次公開談話。
今年選舉開票順利，6日清晨就有結果；拜登6日分別與兩黨總統候選人川普與賀錦麗通話，7日對全國演說。
拜登說，選舉是願景之爭，而美國選了其中一個；「我們接受國家的選擇，我說過很多次，你不能只有在你贏的時候才愛國。」
拜登對人民喊話，無論你投給誰，都不要將其他人視為敵人，他們都是美國同胞。
此外，拜登說，希望大家可以淡化對美國選舉制度完整性的質疑，因為選舉是實在、公平且透明的；無論結果是贏是輸，這個制度都可以被信任。
拜登承諾會善盡總統職責，並要求全體執政團隊與川普團隊合作，確保和平有序的交接，「這是美國人民應得的。」
拜登將於明年1月20日將總統職位交接給川普。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言