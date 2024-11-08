拜登籲全民放下選舉恩怨 承諾和平有序交接給川普

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統拜登。華盛頓記者張文馨／攝影

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統拜登7日在白宮發表全國演說，他再次呼籲人民捐棄成見，放下選舉恩怨，團結愛國；他承諾，會與總統當選人川普合作，確保和平有序的交接。

這是拜登在5日選舉結束後的首次公開談話。

今年選舉開票順利，6日清晨就有結果；拜登6日分別與兩黨總統候選人川普與賀錦麗通話，7日對全國演說。

拜登說，選舉是願景之爭，而美國選了其中一個；「我們接受國家的選擇，我說過很多次，你不能只有在你贏的時候才愛國。」

拜登對人民喊話，無論你投給誰，都不要將其他人視為敵人，他們都是美國同胞。

此外，拜登說，希望大家可以淡化對美國選舉制度完整性的質疑，因為選舉是實在、公平且透明的；無論結果是贏是輸，這個制度都可以被信任。

拜登承諾會善盡總統職責，並要求全體執政團隊與川普團隊合作，確保和平有序的交接，「這是美國人民應得的。」

拜登將於明年1月20日將總統職位交接給川普。

拜登 美國

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