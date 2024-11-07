政治是一門好生意 馬斯克深諳其道

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當川普在海湖莊園慶祝當選總統時，馬斯克就站在他身旁。這位科技大亨花了至少1.3億美元為川普助選，即使新總統明年1月20日才會上任，但這項投資已馬上獲得回報，特斯拉股價6日大漲近15%，馬斯克帳面上的個人淨值也增加150億美元。

財經新聞網站CNBC報導，川普對這位花兩周時間在賓州為他助選的世界首富表達感謝，他說：「一顆巨星誕生了，伊隆（馬斯克的名字）。」馬斯克在最近幾月將助選變成另一份全職工作，資助一項搖擺州的選民登記作業，並利用其社群平台X不斷宣傳他所支持的候選人。

近年來特斯拉在全球市場面臨各項不利因素，包括中國電動車廠的競爭、歐洲銷量持續下滑，以及消費者對馬斯克政治立場的厭惡。但新當選總統川普承諾大幅鬆綁馬斯克所厭惡的各種監管法規，華爾街認為，整體而言特斯拉將受惠。

對馬斯克來說，潛在的利益可能遠超過特斯拉。川普在勝選演說中也讚揚馬斯克的SpaceX，並感謝他提供Starlink Wi-Fi終端機給颶風災區的民眾使用，凡此種種都使馬斯克有充分理由樂歡認為，二度當選總統的川普將會給他可觀的紅利。

馬斯克旗下企業目前正捲入聯邦機關發動的一連串調查及訴訟，涉嫌違反證券法、工作場所安全、侵害勞工和公民權利、違反環境法、消費者詐欺與車輛安全缺陷等問題。

由於行政部門擁有對聯邦監管機關的控制權，馬斯克可以期待監管機關及情報機構逐步結束對特斯拉、SpaceX和前身為推特的X的調查或訴訟。