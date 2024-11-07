快訊

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

獨／上將退役藍委陳永康1敵4護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

賓州男持刀狂刺女友致死 只因「討厭她的新髮型」

聯合新聞網／ 綜合報導
果爾只是不滿女友剪頭髮，就痛下殺手將女友殺害。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
果爾只是不滿女友剪頭髮，就痛下殺手將女友殺害。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國賓州一名男子因為不滿女友的新髮型，竟對她痛下殺手，最終造成一場悲劇。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，49歲的果爾（Benjamin Garcia Gual）因刺殺50歲的女友卡門（Carmen Martinez-Silva），於10月3日周日下午遭到逮捕。卡門的女兒向警方表示，果爾對卡門的新髮型十分不滿，在前幾天就曾因為她的髮型威脅要拿刀刺她。

這幾天卡門都因此不敢回家，事發前一晚甚至留宿在女兒家。隔天早上，卡門離開女兒家後前往哥哥家，並請朋友轉告果爾說要和他分手，但果爾卻找上門來，一直想跟卡門對話。

果爾第一次上門時，卡門的哥哥就告訴他妹妹不在家，但果爾隨後又再次折返，並開始拿刀猛刺哥哥。卡門見狀趕緊上前制止，但當下果爾已經情緒失控，最後失手將卡門刺死。

警方趕到現場時，卡門已經當場身亡，卡門的哥哥身上也有多處刀傷。現場另有兩人試圖介入制止攻擊，但也險些遭到果爾襲擊。警方表示，果爾在車內被發現時，手上還拿著沾滿鮮血的凶刀。

果爾被控謀殺、嚴重傷害他人及魯莽危害等罪名，目前被拘留在監獄不准保釋，必須等候後續審判。

失控 女友 美國 髮型

延伸閱讀

35歲OL整天「自動高潮」無法工作 忍6個月就醫才知罹罕病

群馬驚見「觸手外星生物」！日網友嚇到：竟是珍珠奶茶原型

做記號？火辣女模下體狂蹭舉重桿 健身網紅怒轟：把人趕出去

不怕被陌生人闖入！空服員曝住飯店6安全訣竅 衣架、毛巾成擋門神器

相關新聞

賓州男持刀狂刺女友致死 只因「討厭她的新髮型」

美國賓州一名男子因為不滿女友的新髮型，竟對她痛下殺手，最終造成一場悲劇。

賀賀錦麗被擊敗 明年1月還要在參院認證對手川普勝選

川普的總統大選勝利將於明年1月在國會由他擊敗的對手、副總統賀錦麗認證。根據憲法，副總統是參院的領袖，參院主席必須負責宣布...

川普勝選親信圍繞 治國恐不見建制派

只有川普的親信，才能與他共享天下！外媒觀察6日川普勝選時舞台周圍有誰，包括川普的太太、兒子、女兒、女婿，副總統范斯夫婦，還有競選的顧問團隊，包括曾提出禁止穆斯林國家入境的米勒，共和黨政治人物僅有親川普的眾議院議長強森、紐約共和黨眾議員史蒂芬尼克，這些都是他最親近的幕僚，未來將共享執政。

泰晤士報：川普新內閣首重忠誠 國安職料找對中鷹派

美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選，新內閣人事引發關注。英國泰晤士報分析，經歷了上次執政的政策之爭、公開鬧翻和人事頻繁...

影／交保護費了？路透：華航將買20架客機 波音、空巴拆分40億訂單

路透援引航空業消息人士報導，台灣最大民航業者中華航空即將簽訂一項總額可能達到40億美元的長途客機訂單，且這筆訂單將由美國...

出爾反爾的Meta？說好的新聞議價，Facebook用什麼理由不再付錢

澳洲的《新聞媒體議價法》使澳洲成為第一個成功向Meta等大型網路平台要求為新聞內容付費的國家，原本Meta也在2021年與澳洲新聞機構達成協議，但在2024年，為期3年的協議期限將屆時，Meta宣布不再續約，理由是「使用者在平台上的新聞閱讀量偏低」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。