賓州男持刀狂刺女友致死 只因「討厭她的新髮型」

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美國賓州一名男子因為不滿女友的新髮型，竟對她痛下殺手，最終造成一場悲劇。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，49歲的果爾（Benjamin Garcia Gual）因刺殺50歲的女友卡門（Carmen Martinez-Silva），於10月3日周日下午遭到逮捕。卡門的女兒向警方表示，果爾對卡門的新髮型十分不滿，在前幾天就曾因為她的髮型威脅要拿刀刺她。

這幾天卡門都因此不敢回家，事發前一晚甚至留宿在女兒家。隔天早上，卡門離開女兒家後前往哥哥家，並請朋友轉告果爾說要和他分手，但果爾卻找上門來，一直想跟卡門對話。

Maniac fatally stabs girlfriend because he hated her haircut: court docs https://t.co/gJYZDGWYfz pic.twitter.com/C2kdeZnW3S — New York Post (@nypost) 2024年11月7日

果爾第一次上門時，卡門的哥哥就告訴他妹妹不在家，但果爾隨後又再次折返，並開始拿刀猛刺哥哥。卡門見狀趕緊上前制止，但當下果爾已經情緒失控，最後失手將卡門刺死。

警方趕到現場時，卡門已經當場身亡，卡門的哥哥身上也有多處刀傷。現場另有兩人試圖介入制止攻擊，但也險些遭到果爾襲擊。警方表示，果爾在車內被發現時，手上還拿著沾滿鮮血的凶刀。

果爾被控謀殺、嚴重傷害他人及魯莽危害等罪名，目前被拘留在監獄不准保釋，必須等候後續審判。