快訊

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

2024美選創下超多首例！陸戰隊副總統第一人 首位跨性別議員

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

川普勝選親信圍繞 治國恐不見建制派

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
川普6日發表競選演說，台上周圍幾乎都是川普的親人或貼身顧問。（直播截圖）
川普6日發表競選演說，台上周圍幾乎都是川普的親人或貼身顧問。（直播截圖）

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

只有川普的親信，才能與他共享天下！外媒觀察6日川普勝選時舞台周圍有誰，包括川普的太太、兒子、女兒、女婿，副總統范斯夫婦，還有競選的顧問團隊，包括曾提出禁止穆斯林國家入境的米勒，共和黨政治人物僅有親川普的眾議院議長強森、紐約共和黨眾議員史蒂芬尼克，這些都是他最親近的幕僚，未來將共享執政。

川普家族此次較低調

根據《英國廣播公司》報導，雖然川普太太梅蘭尼亞在這次川普選戰期間多缺席，但在勝選之夜還是站在他身旁。川普的5個小孩也都現身，包括大兒子川普二世、女兒伊凡卡、3兒子艾瑞克與4女兒蒂芬妮與小兒子巴倫，還有梅蘭尼亞的父親卡瓦斯。川普二世則有帶他5個小孩中的2未出席，其中17歲的女兒凱是第一次公開露面。

川普的女婿庫許納也有出現，但伊凡卡夫妻在此次選舉過程中並未露面，比起川普的第一任期來說相當低調。副總統范斯則帶著未婚妻、印度裔的爾莎露面。

川普過去多位顧問也在此次勝選舞台，包括競選幹事威莉斯、拉希維塔，黨大會主席懷特利、作家海利、溝通策略師米勒與資深顧問史卡維諾等人。

川普大篇幅稱讚馬斯克

其中，還有曾建議川普推出穆斯林國家旅遊禁令的史蒂芬‧米勒，美國前中小企業協會主席麥克馬洪出席。共和黨官員僅有眾議院議長強森、紐約共和黨眾議員史蒂芬尼克出席。億萬富翁、建達公司執行長盧特尼克也在其中，他將擔任川普與拜登轉交政權的團隊主席。

財富雜誌》提到，早早表態支持川普的特斯拉創辦人馬斯克雖然沒有在台上，但川普在勝選演說中特別花了大段篇幅稱讚馬斯克對他的大力支持，還有他的SpaceX火箭回收技術。還有終極格鬥冠軍賽總裁白大拿、2024年美國高爾夫公開賽冠軍德尚柏也在台上，並被川普點名致詞。他們是少數表態支持川普的運動產業人士。

有學者認為，川普比起第一任期，身旁少了很多建制派官員，大多都是親信進入競選團隊，加上共和黨有望掌握參、眾兩院還有大法官，恐讓川普的權力更加難以制衡。

【更多精采內容，詳見

共和黨 川普 馬斯克

延伸閱讀

川普提高關稅台不受影響？ 王鴻薇：郭智輝說瞎話

川普重返白宮 學者：現行大、小多邊機制恐都出問題

川普勝選航運股承壓 業者：變數仍多靜待關稅政策

同懷MAGA夢想 阿根廷總統米雷伊祝賀川普勝選

相關新聞

出爾反爾的Meta？說好的新聞議價，Facebook用什麼理由不再付錢

澳洲的《新聞媒體議價法》使澳洲成為第一個成功向Meta等大型網路平台要求為新聞內容付費的國家，原本Meta也在2021年與澳洲新聞機構達成協議，但在2024年，為期3年的協議期限將屆時，Meta宣布不再續約，理由是「使用者在平台上的新聞閱讀量偏低」。

交保護費了？路透：華航將買20架客機 波音、空巴拆分40億訂單

路透援引航空業消息人士報導，台灣最大民航業者中華航空即將簽訂一項總額可能達到40億美元的長途客機訂單，且這筆訂單將由美國...

川普勝選親信圍繞 治國恐不見建制派

只有川普的親信，才能與他共享天下！外媒觀察6日川普勝選時舞台周圍有誰，包括川普的太太、兒子、女兒、女婿，副總統范斯夫婦，還有競選的顧問團隊，包括曾提出禁止穆斯林國家入境的米勒，共和黨政治人物僅有親川普的眾議院議長強森、紐約共和黨眾議員史蒂芬尼克，這些都是他最親近的幕僚，未來將共享執政。

泰晤士報：川普新內閣首重忠誠 國安職料找對中鷹派

美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選，新內閣人事引發關注。英國泰晤士報分析，經歷了上次執政的政策之爭、公開鬧翻和人事頻繁...

賀錦麗慘敗後 拜登8日凌晨將發表全國談話

美國總統拜登稍早已祝賀川普勝選，路透報導，白宮表示，拜登將於美東時間7日上午11時（台灣時間8日凌晨12時），在白宮玫瑰...

桑德斯重砲批評民主黨遠離人民 選戰如一場災難

美國大選，民主黨同時輸掉白宮和參議院，聯邦參議員桑德斯重砲批評民主黨拋棄工人階級，選戰有如一場災難，質疑黨內利益集團和高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。