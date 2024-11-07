川普勝選親信圍繞 治國恐不見建制派

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【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

只有川普的親信，才能與他共享天下！外媒觀察6日川普勝選時舞台周圍有誰，包括川普的太太、兒子、女兒、女婿，副總統范斯夫婦，還有競選的顧問團隊，包括曾提出禁止穆斯林國家入境的米勒，共和黨政治人物僅有親川普的眾議院議長強森、紐約共和黨眾議員史蒂芬尼克，這些都是他最親近的幕僚，未來將共享執政。

川普家族此次較低調

根據《英國廣播公司》報導，雖然川普太太梅蘭尼亞在這次川普選戰期間多缺席，但在勝選之夜還是站在他身旁。川普的5個小孩也都現身，包括大兒子川普二世、女兒伊凡卡、3兒子艾瑞克與4女兒蒂芬妮與小兒子巴倫，還有梅蘭尼亞的父親卡瓦斯。川普二世則有帶他5個小孩中的2未出席，其中17歲的女兒凱是第一次公開露面。

川普的女婿庫許納也有出現，但伊凡卡夫妻在此次選舉過程中並未露面，比起川普的第一任期來說相當低調。副總統范斯則帶著未婚妻、印度裔的爾莎露面。

川普過去多位顧問也在此次勝選舞台，包括競選幹事威莉斯、拉希維塔，黨大會主席懷特利、作家海利、溝通策略師米勒與資深顧問史卡維諾等人。

川普大篇幅稱讚馬斯克

其中，還有曾建議川普推出穆斯林國家旅遊禁令的史蒂芬‧米勒，美國前中小企業協會主席麥克馬洪出席。共和黨官員僅有眾議院議長強森、紐約共和黨眾議員史蒂芬尼克出席。億萬富翁、建達公司執行長盧特尼克也在其中，他將擔任川普與拜登轉交政權的團隊主席。

《財富雜誌》提到，早早表態支持川普的特斯拉創辦人馬斯克雖然沒有在台上，但川普在勝選演說中特別花了大段篇幅稱讚馬斯克對他的大力支持，還有他的SpaceX火箭回收技術。還有終極格鬥冠軍賽總裁白大拿、2024年美國高爾夫公開賽冠軍德尚柏也在台上，並被川普點名致詞。他們是少數表態支持川普的運動產業人士。

有學者認為，川普比起第一任期，身旁少了很多建制派官員，大多都是親信進入競選團隊，加上共和黨有望掌握參、眾兩院還有大法官，恐讓川普的權力更加難以制衡。

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