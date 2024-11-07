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披紅袍挑戰藍州 台裔2女將角逐聯邦眾議員雖敗猶榮

中央社／ 舊金山6日專電

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美國聯邦眾議院選舉，代表共和黨角逐加州第15選區的陳安娜、以及第17選區的陳柔恩來自台灣不同世代，參政同時也擴大台裔、亞裔在舊金山和矽谷影響力，這次披紅袍挑戰深藍選區取得突破，雖敗猶榮。

目前開票結果顯示，選區在矽谷的陳柔恩（AnitaChen）面對民主黨籍的強勁對手肯納（Ro Khanna）拿下34%得票率。肯納去年曾訪問台灣，與台灣亦維持友好關係。

陳柔恩是台裔第二代，她今天受訪表示給自己這場艱辛的選戰打9分，若10分為滿分；「我盡了全力，也為此感到驕傲...我們的表現已超越過去24年來，共和黨在這個選區席位上的表現，作為首次參選的候選人，我非常感激所有支持我的選民。」

陳柔恩表示，加州像是民主黨實驗場，自由派政策通常會先在這裡通過，才會進到全國範圍內實施，但她在競選過程中發現每個人都渴望「感到安全」，一些左派政策立意固然良善，但並未讓民眾有安全感，這是共和黨今年在加州能夠取得進展的原因。

她很驚訝代表共和黨角逐聯邦參議員的賈威（SteveGarvey）挑戰民主黨的謝安達（Adam Schiff）能獲得超過42%得票率，「這在我所了解的加州，幾乎是前所未見的」。

根據加州官方公布的數據，今年共和黨登記選民的比重雖仍遠不如民主黨，但在同一基準上出現20年來首見的回升，反映出左派、進步派在全國可能面臨的考驗。

角逐加州第15選區的陳安娜（Anna ChengKramer ）1970年代從台灣移民美國，目前為加州聖馬提歐郡（San Mateo County）共和黨主席，她與陳柔恩一樣也是第一次挑戰聯邦眾議員席位，選區囊括部分舊金山地區和部分矽谷地區。

舊金山共和黨登記選民僅占7%。陳安娜受訪表示，她在舊金山地區目前得票率是32%，「這是非常不簡單的」，即便她最後輸給民主黨的對手馬林斯（KevinMullins）。

陳安娜感謝支持她的台灣選民，同時也非常感謝許多香港選民，「他們體會過自由沒有了」，也不希望過於左傾。她還表示川普（Donald Trump）當選讓她看見希望。

陳安娜分析，共和黨如今在川普帶領之下已經轉型成為「勞工階級的政黨」（working class party），以前民主黨才是代表勞工階級的政黨，「現在整個翻轉了」。

陳安娜形容，現在是共和黨真正向大家傳遞訊息的黃金機會，是個非常重要的時刻。

陳安娜和陳柔恩鼓勵台灣來的移民都能更踴躍地參與投票。陳柔恩說，期盼更多像她一樣的年輕人能參與政治，「這是我們的責任和榮幸，至少去投票並鼓勵他人投票。如果你願意邁出下一步，你可以參與競選志工，或關注影響你的議題。」

共和黨 民主黨 舊金山

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