交保護費了？路透：華航將買20架客機 波音、空巴拆分40億訂單

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

路透援引航空業消息人士報導，台灣最大民航業者中華航空即將簽訂一項總額可能達到40億美元的長途客機訂單，且這筆訂單將由美國航太巨擘波音與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分，此舉被視為台灣迫切以行動證明在新川普時代下保持強韌的台美關係。

報導指出，華航正在評估購入波音777X與空巴A350-1000，以汰換10架波音777-300ER，同時因應未來載客量能增長。

消息人士告訴路透，華航可能會購入20架客機，並由波音與空巴平分訂單，同時貨機訂單仍懸而未決。而路透也描述，貨機訂單至少有一部分原因是受到美國總統選舉的背景所影響。

根據航空顧問公司Cirium Ascend估算交付價格，這筆交易在經過典型的行業折扣後，總額將接近40億美元。

華航回覆路透，公司將「根據市場需求與企業發展規畫機隊，並仔細研究相關技術與商業條件，以選擇最適合的機型」；不過消息人士也補充，最終決議仍取決於董事會。

路透指出，大型飛機採購案通常需要同時考量政治與商業因素，以台灣的國際處境而言更是如此。儘管美國與台灣沒有正式外交關係，但美國仍是台灣最重要的盟友和軍武供應商。

再者，雖然川普首任表現強烈支持台灣，可是在這次競選中不時喊出令台灣不安的言論，比如台灣應該向美國交保護費、台灣偷走美國晶片產業等等。

空巴與波音拒絕置評。