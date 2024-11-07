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賀錦麗慘敗後 拜登8日凌晨將發表全國談話
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美國總統拜登稍早已祝賀川普勝選，路透報導，白宮表示，拜登將於美東時間7日上午11時（台灣時間8日凌晨12時），在白宮玫瑰園向全國發表談話。
白宮官員表示，拜登已在當地時間6日致電川普，祝賀對方勝選，並邀請他到白宮會面，作為權力平穩交接的象徵。
對此川普競選團隊回應，川普對此「非常感謝」，並計畫在不久後接受拜登邀請，與對方會面。
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