賀錦麗慘敗後 拜登8日凌晨將發表全國談話

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統拜登稍早已祝賀川普勝選，路透報導，白宮表示，拜登將於美東時間7日上午11時（台灣時間8日凌晨12時），在白宮玫瑰園向全國發表談話。

白宮官員表示，拜登已在當地時間6日致電川普，祝賀對方勝選，並邀請他到白宮會面，作為權力平穩交接的象徵。

對此川普競選團隊回應，川普對此「非常感謝」，並計畫在不久後接受拜登邀請，與對方會面。