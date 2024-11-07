桑德斯重砲批評民主黨遠離人民 選戰如一場災難

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美國大選，民主黨同時輸掉白宮和參議院，聯邦參議員桑德斯重砲批評民主黨拋棄工人階級，選戰有如一場災難，質疑黨內利益集團和高薪顧問恐怕不會學到教訓。

年逾83歲的政壇老將桑德斯（Bernie Sanders）篤定連任佛蒙特州的聯邦參議員。他從1990年代就當選眾議員，2006年起當選參議員，是美國史上任職時間最長的無黨籍聯邦參議員。

桑德斯是進步派的領導人物，以無黨籍從政，立場與民主黨接近，曾2度參與民主黨初選，有意競選總統。

民主黨在這次大選受到挫敗，不只現任副總統賀錦麗敗給共和黨候選人川普，更失去在參議院的優勢席次，白宮和參議院都變天。

桑德斯今天發表聲明，重砲批評民主黨「拋棄工人階級」，無論是白人、拉丁裔或非裔工人都受到民主黨的冷落。他批評民主黨忽視人民聲音，「民主黨領導階層還在為現狀辯護時，美國人民感到憤怒，他們想要改變」。

桑德斯批評，在民主黨的主政下，美國貧富差距、收入不均的現象嚴重，「很多年輕人的生活水準比他們的父母還差」；也批評美國的人均支出超越其他國家，但卻是唯一不把全民醫療當作人權的富裕國家。

桑德斯更質疑，在美國人民的強烈反對下，政府花費數十億美元支持以色列政府對巴勒斯坦發動戰爭，導致成千上萬兒童死亡。

桑德斯在聲明尾聲，直指民主黨遭到利益集團和高薪顧問把持，認為這群人無法理解數千萬美國人所經歷的痛苦，使人民對政治感到疏離，恐怕無法從這場災難性的選戰中學到教訓。