快訊

台灣120萬名低薪族年齡呈M型化 「2行業」占大宗

行動電源帶出國不知違反航空公司「1規定」險被沒收 網噴：不是常識嗎？

冷戰時國慶閱兵派戰車火砲 竟需獲美軍同意

台裔學者陳仁宜：川普身邊友台顧問多 將是台灣朋友

中央社／ 舊金山6日專電

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

史丹佛大學胡佛研究所研究員、共和黨策略家陳仁宜今天接受中央社訪問表示，川普行事作風雖難以預測，但他身邊許多顧問都相當友台，且川普十分關注中國崛起，他相信川普任內將會是台灣的朋友

美國總統大選結果底定，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將再度入主白宮。

陳仁宜（Lanhee Chen）今天受訪談到選舉結果及台美關係。他指出，若回顧川普第一個任期，「對台灣的支持程度超過歐巴馬（Barack Obama）政府」。

陳仁宜為史丹佛大學智庫胡佛研究所（HooverInstitution）研究員，也是美國知名政治觀察家，2年前他代表共和黨角逐加州主計長，受到不少台裔選民支持。

川普選前談到台灣，當時他曾表示：「我認為台灣應該向我們支付防務費用。」

陳仁宜強調，「我相信川普會是台灣的朋友」。他認為川普處理問題的方式雖難以預測，因此沒有所謂百分之百的事情，但是他基於兩項觀察做出評論。

第一，就他所知，川普身邊許多顧問都是台灣的朋友，「我相信他（川普）正考慮國務院和國防部高層的任命。到目前為止，我們聽到的名字都非常正面，包括前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、參議員盧比歐（Marco Rubio）、前國務卿蓬佩奧（MikePompeo）、參議員柯頓（Tom Cotton），這些人都是台灣的朋友」。

總統賴清德推文恭賀川普勝選。在川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩隨後也轉發推文，感謝賴總統對川普的祝賀。

陳仁宜表示，「我確實相信他（川普）正在籌組一個對台灣的角色，以及對台灣之於美國的重要性有非常強烈觀點的政府。」

第二，陳仁宜提到川普對中國在國際社會不斷崛起十分關注，「他明白台灣是對抗中國在區域及其他地區崛起的重要支點，因此我認為他會盡其所能來增強台灣的安全」。

陳仁宜認為川普會支持台灣，並且盡其所能提高台灣在國際社會的能見度。

這次美國總統大選，共和黨贏得總統選舉，奪回參議院並取得眾議院領先。

陳仁宜說，這是一個明確的訊息，代表人民對現任執政者的否定，「美國人想要改變」。

他觀察，美國人的不滿主要來自兩方面，第一是經濟和生活成本的問題，第二是對邊境安全的擔憂，「對議題的不滿、對現狀的不滿、對現任領導者的不滿，集結在一起，使他們（民眾）追求不同的結果」。川普則為美國提供一個非常不同的方向。

陳仁宜認為，川普的選戰從多個層面、多種管道直接向選民傳遞訊息，是一種非常有效的溝通方式，「確實有許多白人勞工階層的美國人支持他們，但他們在西班牙裔、非裔男性及一些年長選民中也表現得非常好。他們確實建立了一個非常廣泛的聯盟，我認為這也是川普昨晚在選舉中取得巨大成功的原因」。

川普 朋友 美國

延伸閱讀

川普勝選 法人看好美國金融、工業及科技產業受惠

小馬可仕賀川普當選 學者憂美國對菲承諾跳票

操作川粉！副手范斯「比川普更川普」

游盈隆：台灣應正向看待川普欲收「保護費」

相關新聞

賀錦麗慘敗後 拜登8日凌晨將發表全國談話

美國總統拜登稍早已祝賀川普勝選，路透報導，白宮表示，拜登將於美東時間7日上午11時（台灣時間8日凌晨12時），在白宮玫瑰...

桑德斯重砲批評民主黨遠離人民 選戰如一場災難

美國大選，民主黨同時輸掉白宮和參議院，聯邦參議員桑德斯重砲批評民主黨拋棄工人階級，選戰有如一場災難，質疑黨內利益集團和高...

金價大跌3% 因美元走強削弱黃金買盤 油價收斂跌幅

國際油價周三（5日）收低，投資人評估美元走強和美國當選總統川普勝選對市場可能會產生的影響；銅價收盤創2022年7月以來最...

美國10州舉行墮胎權公投大多過關 僅佛州等3州遭否決

美國有10個州昨天與總統選舉同步舉行墮胎權公投，根據今天結果，儘管大多州支持，但仍有佛羅里達等3州反對票勝出，寫下美國最...

美國亞利桑那州小型飛機從天降 墜馬路撞車釀5死

美國警方表示，一架小型飛機今天從亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）郊區一座機場起飛後卻墜毀，並撞上一輛汽車，這起空難造成...

美國佛州擴大墮胎權修正案 公投微小差距落敗

美國佛羅里達州選民昨天投票否決一項墮胎權議案，內容是要推翻佛州對於懷孕6週後的墮胎禁令，同時胚胎可於子宮外獨立生存前亦能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。