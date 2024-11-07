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美國大選 加州多名友台眾議員篤定連任

中央社／ 洛杉磯5日專電

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美國大選，加州多名立場與台灣友好的聯邦眾議員篤定或成功連任，包括韓裔的金映玉、台裔的劉雲平及華裔的趙美心。

共和黨聯邦眾議員金映玉（Young Kim）在加州第40選區競選連任。目前仍在開票中，金映玉以56%對43%領先民主黨對手柯爾（Joe Kerr），國家廣播公司（NBC）預測她將勝選。

金映玉在眾院擔任外交事務委員會印太小組主席，曾經訪問台灣，在眾院推動多項支持台灣的法案，公開呼籲美國政府按時交付台灣已購買的武器。

台灣出生的聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）在加州第36選區競選連任，仍在開票中，但美聯社（AP）已經認定劉雲平以66%高票篤定當選。

劉雲平是共和黨內的反川大將，過去川普在位期間，他常上有線電視新聞網CNN批評川普。劉雲平是民主黨在國會眾議院的黨團副主席，為民主黨在眾院排名第4的領導人物。

華裔聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）在加州28選區競選連任成功。趙美心經常出席駐洛杉磯辦事處、僑胞活動，支持美國與台灣深化經貿交流。

民主黨 美國大選 議員

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