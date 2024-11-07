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反川大將謝安達擊敗前道奇球星 當選加州聯邦參議員

中央社／ 洛杉磯5日專電

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美國大選，加州聯邦參議員改選，民主黨反川大將謝安達擊敗共和黨的退役道奇球星賈威。

民主黨籍的加州聯邦參議員范士丹（DianneFeinstein）在國會服務超過30年，去年底過世，今年大選加州改選一席聯邦參議員。

雖然選票尚未完全開完，但美聯社（AP）與其他媒體已經認定，民主黨的謝安達（Adam Schiff）以57%篤定當選，共和黨的賈威（Steve Garvey）敗選，得票率為42%。

謝安達是今年7月首位公開表態，呼籲拜登退選的民主黨內重要人物。謝安達今年64歲，從政之前，曾任聯邦檢察官，之後擔任聯邦眾議員20多年，選區在大洛杉磯地區。

謝安達在眾院服務期間，專注在國安事務，川普首次擔任總統期間，他成為民主黨的反川大將，川普2020年面臨彈劾，他是聯邦眾議院檢控代表團的重要領導人物。

謝安達擁有中文名字，在洛杉磯地區與駐洛杉磯辦事處、台商有所互動。2021年在他牽線下，協助洛杉磯台美商會捐贈口罩給當地的社福機構。

賈威今年75歲，在1970年代和1980年代活躍於美國職棒大聯盟，曾任洛杉磯道奇隊的一壘手，10度入選明星賽，1974年曾獲選國家聯盟MVP，1981年是道奇拿下世界大賽冠軍的成員之一。

民主黨 洛杉磯 美國大選

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