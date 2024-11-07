金價大跌3% 因美元走強削弱黃金買盤 油價收斂跌幅

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

國際油價周三（5日）收低，投資人評估美元走強和美國當選總統川普勝選對市場可能會產生的影響；銅價收盤創2022年7月以來最大單日跌幅，川普即將重返白宮，美元飆升令大宗商品承壓；金價重挫3%，單日跌幅為6月以來最大，川普勝選的消息席捲全球市場，美元觸及一年高點。

國際油價 自盤中超過2%的跌幅收斂

布蘭特原油1月期貨收跌0.61美元，跌幅0.81%，結算價報每桶74.92美元；美國西德州原油期貨（WTI） 收跌0.30美元，跌幅0.42%，結算價報71.69美元。

川普當選導致大量拋售，油價稍早一度下跌超過2美元，美元大漲，目前處於2022年9月以來最高水準。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「所有的興奮和最初的拋售熱潮後來都減弱了，我認為短期內上行空間大於下行空間。」他指出，投資者周三更多地是關注短期的供需前景。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示，川普再度當選也可能意味著重新對伊朗和委內瑞拉實施制裁，導致市場上的石油減少，這將是一個利多因素。

不過，經紀公司StoneX的石油分析師Alex Hodes在一份報告中指出，打擊伊朗可能會更加困難，該國在逃避制裁方面已經非常熟練。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，川普對以色列總理內唐亞胡的支持，可能會加劇中東地區的不穩定。這可能會提振油價，投資者將消化全球石油供應可能受擾的預期。預期川普將繼續為以色列提供武器。

美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國原油、汽油和餾分油庫存上升。

金價跌至三周低點 因川普勝選後美元大漲

金價周三跌至三周低點，因投資者在共和黨人川普當選美國總統後紛紛湧入美元。市場參與者還在期待聯準會周四的利率決定，以尋找該行寬鬆周期的進一步線索。

現貨黃金價格重挫3.1%，報每英兩2,659.06美元，此前曾觸及三周低點2,652.19美元，寫下五個月來的最大單日跌幅。

美國黃金期貨收低2.7%，報2,676.30美元。

StoneX分析師Rhona O'Connell表示：「當市場已經消化一個有爭議的競選結果的時候，選出了一個獲勝的總統--風險因素的消除，包括美元今早走強在內的川普交易，這兩者的結合導致黃金走低。」

美元指數創四個月來的新高，使得對海外買家來說黃金價格上漲。

投資人普遍預期聯準會在9月降息50個基點後宣布降息25個基點（1碼）。

現貨白銀跌4.4%，至每英兩31.24美元。白金跌0.8%，報991.60美元；鈀金下跌3.4%，報1,039.43美元。這三種金屬都下探至三周以來最低水準。

由於美元反彈，從石油和天然氣到金屬和穀物等大宗商品均出現下跌。LME期銅下跌4.1%，報每噸9,343美元，是2022年7月以來最大單日跌。銅價的下挫追隨了人民幣的猛跌，同時交易員在為潛在中美貿易戰之下

需求受到重創做準備。