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友台議員克魯茲連任 保共和黨在德州逾30年不敗地位

中央社／ 華盛頓6日專電

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德州共和黨參議員克魯茲經一番激戰，成功連任第3屆，也讓德州保持30多年來沒有任何一位民主黨參議員能勝出的記錄。他近年提出數項友台法案，涉及促進美國國民兵與台灣合作及擴大台灣國際參與等。

美國大選昨天落幕，根據國家廣播公司新聞網（NBC News）最新評估，克魯茲（Ted Cruz）獲53.2%的選票，扳倒民主黨對手歐瑞德（Colin Allred）的44.5%。

立場友台的克魯茲在德州長大，父母分別是古巴與美國人，從哈佛大學畢業後執業律師，1996年擔任美國最高法院首席大法官芮奎斯特（William Rehnquist）的書記官，躋身司法界精英階層。

2012年，他在反政府且反對加稅的茶黨力挺下，參選聯邦參議員，擊敗知名的共和黨參選人，接著在大選大勝民主黨對手。

克魯茲2020年提出法案，要求美方准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服，盼鬆綁美國與台灣交往的限制。他隔年與民主黨參議員合作提案，呼籲美國國民兵與台灣成立夥伴計畫。

2022年，他再次與民主黨參議員攜手提法案，要求行政部門研擬策略，協助台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）。

克魯茲2016年因選總統走入全美視野，他於初選期間與川普互槓，之後卻成為川普在關鍵時刻最有力的捍衛人士之一。

2021年1月6日，支持川普的暴徒襲擊美國國會大廈，不認拜登勝選，克魯茲也反對亞利桑那州認證當年總統大選的結果。

川普兩次面臨彈劾審判時，克魯茲都投票支持川普無罪。川普今年大選前炒作海地移民吃貓吃狗說，克魯茲也幫腔推兩隻小貓相擁的圖片，圖上寫著「請投票給川普，免得我們被海地移民吃掉」。

「時代雜誌」（TIME）昨天報導，克魯茲擔任國會議員期間爭議不斷，包括2021年一場毀滅性冬季風暴導致德州數百萬人無電可用，克魯茲卻前往墨西哥觀光勝地坎昆（Cancun）度假。

川普挺克魯茲競選連任，他有次在德州造勢時提到「很難相信他（克魯茲）正在選，因為老實說，我不知道誰會想和他對決」。

「他確實是一位偉大的參議員。他熱愛這個國家。他無比堅韌，總是在奮戰」。

如今克魯茲成功連任，共和黨更篤定翻轉參議院。

德州參議員競選的激烈程度也有2018年的既視感，當時克魯茲僅以2.6個百分點的優勢擊敗民主黨對手歐洛克（Beto O'Rourke），取得微弱優勢贏得第2任期。

根據「時代雜誌」，克魯茲席次保衛戰是今年最貴的參議院選戰之一。德州地方電台報導，每位候選人為各自的選戰活動募了超過1.6億美元（約新台幣52億元）。

克魯茲總共募了8600萬美元。他打選戰時強調反墮胎立場，支持最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決。

克魯茲也強調自己反對跨性別女性參與運動，他投放的廣告內容涉及對手歐瑞德投票反對2023年禁止跨性別者參加女子運動的「保護婦女及女孩體育法案」。

川普 美國大選 議員

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