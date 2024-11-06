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美國亞利桑那州小型飛機從天降 墜馬路撞車釀5死

中央社／ 梅薩5日綜合外電報導
美國警方表示，一架小型飛機今天從亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）郊區一座機場起飛後卻墜毀，並撞上一輛汽車，這起空難造成5人喪命。圖／美聯社
美國警方表示，一架小型飛機今天從亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）郊區一座機場起飛後卻墜毀，並撞上一輛汽車，這起空難造成5人喪命。圖／美聯社

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美國警方表示，一架小型飛機今天從亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）郊區一座機場起飛後卻墜毀，並撞上一輛汽車，這起空難造成5人喪命。

美聯社報導，當地警方的聲明寫道，這架飛機從亞利桑那州梅薩（Mesa）附近一座機場起飛後墜毀。

根據美國聯邦航空總署（FAA），這架本田HA-420（Honda HA-420）輕型商務機於下午4時40分在機場外撞上一輛汽車。

電視新聞畫面顯示，機場附近的一條道路似乎燃起熊熊大火。

當地警方提到，現場確認有5人死亡。相關當局指出，飛機上有5人，但沒具體說明是否全部罹難，也未說明遭撞車輛內是否有人可能是死者。

美國聯邦航空總署、美國國家運輸安全委員會（NTSB）和梅薩當局將對這起空難進行調查。目前沒有提供更多資訊。

亞利桑那州 機場 美國

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