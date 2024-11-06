美國佛州擴大墮胎權修正案 公投微小差距落敗

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美國佛羅里達州選民昨天投票否決一項墮胎權議案，內容是要推翻佛州對於懷孕6週後的墮胎禁令，同時胚胎可於子宮外獨立生存前亦能施行，此公投失利讓墮胎權支持者士氣重挫。

法新社和路透社報導，要通過這項墮胎權議案至少需要60%的支持票，但這對保守且地處東南部的佛羅里達州而言，可說是一道極高門檻。

這次公投失敗代表2022年美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）裁決以來，支持墮胎權的投票議案首次失敗。1973年的「羅訴韋德案」裁決保障了聯邦層級的婦女墮胎權。

美國國家廣播公司（NBC）報導，這項「第4號修正案」獲得大約57%的支持票，距離通過門檻少了僅僅3個百分點。

反墮胎人士對公投結果表示歡迎，認為這是一場重大勝利。

美國反墮胎婦產科醫生協會（American Association of Pro-life OB/GYNs）的佛朗西斯（Christina Francis）透過聲明表示：「今天在佛州取得的勝利史無前例，應被視為美國婦女醫療保健革命的開端。」

佛羅里達的鄰州對於墮胎皆有嚴格限制，提案者曾希望佛州能再次成為民眾於美國東南部尋求墮胎手術的目的地。

墮胎權支持者認為，許多女性在6週後仍不知自己懷孕；若允許胚胎可於子宮外獨立生存之前墮胎，墮胎選擇權將能延長至胚胎約24週大的時候。

佛羅里達州是昨天進行墮胎權公投的10個州之一，幾乎所有公投目的都是為了保障墮胎權利，或推翻最高法院2022年裁決以來的若干限制措施。