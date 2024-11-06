民主黨籍萊里擊敗現任 贏紐約州第19國會選區眾議員
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美國民主黨籍萊里（Josh Riley）今天擊敗共和黨眾議員莫里納羅（Marc Molinaro），贏得紐約州第19國會選區的聯邦眾議員席次。
美聯社報導，萊里是1名律師，他於2022年期中選舉首次對上莫里納羅，並以些微差距落敗。
莫里納羅是紐約數名尋求連任的共和黨人之一，他所在的選區是民主黨籍的拜登在2020年總統選舉中獲勝的選區。
這個選區的範圍從哈德遜河谷（Hudson RiverValley）延伸至手指湖（Finger Lakes）。
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