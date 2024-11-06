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美聯邦參議院變天由共和黨奪回 眾院選情膠著

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
綜合路透社和法新社等外電，內布拉斯加州意外成了共和黨拿下參院的關鍵戰場，費雪挺過獨立參選的政治新人奧斯本挑戰，連任成功。圖／美聯社
綜合路透社和法新社等外電，內布拉斯加州意外成了共和黨拿下參院的關鍵戰場，費雪挺過獨立參選的政治新人奧斯本挑戰，連任成功。圖／美聯社

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美國聯邦參議院改選，共和黨不僅現任議員順利連任，更成功讓多個民主黨席次翻盤，4年來首度贏得參院多數，確保川普的政黨明年至少掌控國會其中一院。

綜合路透社和法新社等外電，內布拉斯加州意外成了共和黨拿下參院的關鍵戰場，費雪（Deb Fischer）挺過獨立參選的政治新人奧斯本（Dan Osborn）挑戰，連任成功。

稍早，共和黨也搶下西維吉尼亞州其中一個聯邦參議院席次，賈斯提斯（Jim Justice）輕易擊敗他民主黨對手，接棒即將退休的溫和派參議員曼欽（Joe Manchin）空出的位置。

而在俄亥俄州，擔任聯邦參議員多年的民主黨人士布朗（Sherrod Brown）敗給川普子弟兵莫雷諾（Bernie Moreno），讓俄州轉入共和黨行列。

至於聯邦眾議院的選舉，民主和共和兩黨目前都沒有明顯優勢。

本屆眾院是由共和黨以220席比212席握有些微多數。民主黨若想搶得下屆眾院控制權，這次選戰就必須至少讓6席翻盤，才能在435席的眾院拿下過半席次。

鑒於共和黨和民主黨都能至少能保住200席，無論哪方勝出幅度都不會太大，而這恐推升執政難度。本屆眾議院中，共和黨就是因為多數幅度不夠大，過去兩年黨內鬥爭不斷，導致表決頻失利，議長遭逼宮，政黨在刪減支出和緊縮移民議題上也力不從心。

共和黨 民主黨 美國 議員

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