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美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

裴洛西連任加州第11國會選區眾議員

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
裴洛西。路透
裴洛西。路透

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天在加州第11國會選區順利連任眾議員。

美聯社報導，裴洛西自1987年擔任眾議員至今，並在2007年寫下歷史，成為美國首位眾議院女性議長。她自2003年以來一直領導眾議院民主黨人，且在施壓總統拜登放棄競選連任的努力中扮演關鍵角色。

裴洛西角逐的選區涵蓋大部分舊金山地區，她被廣泛認為是史上最具成效的眾議院議長之一

川普 美國大選 賀錦麗

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