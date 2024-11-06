裴洛西連任加州第11國會選區眾議員

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前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天在加州第11國會選區順利連任眾議員。

美聯社報導，裴洛西自1987年擔任眾議員至今，並在2007年寫下歷史，成為美國首位眾議院女性議長。她自2003年以來一直領導眾議院民主黨人，且在施壓總統拜登放棄競選連任的努力中扮演關鍵角色。

裴洛西角逐的選區涵蓋大部分舊金山地區，她被廣泛認為是史上最具成效的眾議院議長之一