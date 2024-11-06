馬斯克輔選川普成立的政治團體 選後要繼續留著
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特斯拉執行長馬斯克周二（5日）表示，他在美國這次總統選舉所成立的政治行動委員會（PAC），在選後還會繼續存在。彭博資訊報導，這跡象說明這位全球首富在力挺共和黨總統參選人川普之外，正要建立一個政治機器。
馬斯克這次為輔選川普，成立了「美國政治行動委員會」（America PAC）。他周二在X Spaces上說，「美國政治行動委員會在選後將繼續運作」，他說這個政治團體將「為期中選舉做準備，也會為任何地區檢察官這類層級的期中選舉做準備」。
馬斯克搭乘私人飛機，由德州飛往佛羅里達州，準備和川普一起觀看選舉結果途中，主持了X Spaces 90分鐘的選舉談話。接著他在X上，再對2億追隨者貼出支持川普的一連串梗圖、競選影片剪輯。
馬斯克是川普這是參與最強大的代理人，為川普和其他共和黨議員的競選，砸下超過1.3億美元。馬斯克透過「美國政治行動委員會」發起請願書，以支付獎金來鼓動參與，集結選民名單，至少有100萬人簽署其請願書，支持憲法。
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