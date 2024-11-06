賀錦麗選情落後！取消今晚所有公開行程 確定不對外發言

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

美國總統大選仍在進行開票作業，川普目前以247張選舉人票領先賀錦麗的214票，選情落後的賀錦麗已取消今晚所有公開行程，也不會前往華盛頓特區的母校霍華德大學（Howard University）對支持者發表談話。

賀錦麗競選總部氣氛凝重，場面靜默。賀錦麗競選團隊聯合主席Cedric Richmond 稍早現身霍華德大學舉辦的開票活動向群眾證實，賀錦麗今晚將不會發表演說，「我們仍然有尚未宣布結果的州，我們將繼續在奮鬥，以確保每一票的計算。」

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