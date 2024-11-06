川普贏面升高 道瓊期指漲逾550點 美元美債殖利率勁升
‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗
美國大選開票過程顯示川普勝選機率偏高，使外匯市場交易商預期美國通膨可能升高，聯準會（Fed）降息步調勢必減緩，因而大買美元，推升美元匯率指數達到7月來高點，10年期美債殖率最高升到4.44%。
道瓊工業指數期指聞聲拉大漲勢逾550點，標普期指漲1.3%。
墨西哥披索對美元匯率重挫約3%，報1美元兌20.7披索，為2年來低點；日圓貶約1.3%，接近1美元兌154美元。比特幣漲破75,000美元關卡，創新高。
BofA美國公債市場恐慌指數升到一年多來高點；但美股VIX恐慌指數則從23.4降到20.5，顯示美股投資人對後市信心較強。
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