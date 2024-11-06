美議員點名中芯國際違規壯大晶片業 需大力打擊

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美國眾議院外交委會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）指控拜登政府，未能採取足夠措施，阻止中芯國際提供華為晶片，藉此壯大大陸的晶片製造業與軍事工業複合體。他要求拜登政府對中芯國際所有設施及帳目進行全面審核，加大力度打擊。

路透社報導，麥考爾籲請美國商務部官員走訪中芯國際的設施，檢查是否非法為華為生產晶片。

麥考爾寫信給美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，如果大陸不願意立即同意「對中芯國際所有設施及帳簿進行全面審計」，工業暨安全局應暫停中芯國際所有現持之許可。

麥考爾指出，華為智慧型手機中的先進晶片以及預計為華為生產的逾100萬個人工智慧（AI）處理器，皆是中芯國際違規的「鐵證」，且可能幫助中國在AI領域超越美國。

美國商務部表示，已收到麥考爾信函，並將透過「適當管道」回應。

中國駐華盛頓大使館在聲明中表示，「美國某些政治人物過度解讀國家安全概念」，將「科學技術與經貿問題政治化」。

中芯國際因涉嫌與中國軍工聯合體有聯繫，於 2020 年被美國商務部列入的限制貿易名單。2023年華為因涉嫌違反制裁而被列入名單。這兩家公司此前都否認存在不當行為。

美國商務部1日才宣布，全球第3大晶圓代工廠格羅方德在未經授權下，運送晶片給列入黑名單的中芯國際子公司， 因而對格羅方德開罰50萬美元。