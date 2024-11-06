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共和黨德州、內布拉斯加州參議員連任成功 聯邦參議院確定變天

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美聯社報導，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）擊敗民主黨對手連任成功。美聯社
美聯社報導，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）擊敗民主黨對手連任成功。美聯社

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美聯社報導，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）與內布拉斯加州參議員費雪（Deb Fischer）擊敗對手連任成功，使得共和黨在參院席數來到過半的51席，確定取代民主黨掌控參議院多數。

共和黨至少確保參院51席，將使他們在4年來首次重新掌控參議院。這不僅使該黨成為華府重要的權力中心，還讓他們在確認下一任總統的內閣成員，以及在最高法院有空缺時任命法官擁有關鍵影響力。

儘管還有幾場關鍵選舉尚未決定，共和黨仍有機會擴大其多數席位。共和黨參議員已經在考慮延續川普第一任期內通過的減稅措施，並將資金投入到加強邊境安全的計畫，不過這還要取決於總統以及眾議院選舉結果。

共和黨 德州 議員

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