共和黨德州、內布拉斯加州參議員連任成功 聯邦參議院確定變天

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

美聯社報導，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）與內布拉斯加州參議員費雪（Deb Fischer）擊敗對手連任成功，使得共和黨在參院席數來到過半的51席，確定取代民主黨掌控參議院多數。

共和黨至少確保參院51席，將使他們在4年來首次重新掌控參議院。這不僅使該黨成為華府重要的權力中心，還讓他們在確認下一任總統的內閣成員，以及在最高法院有空缺時任命法官擁有關鍵影響力。

儘管還有幾場關鍵選舉尚未決定，共和黨仍有機會擴大其多數席位。共和黨參議員已經在考慮延續川普第一任期內通過的減稅措施，並將資金投入到加強邊境安全的計畫，不過這還要取決於總統以及眾議院選舉結果。