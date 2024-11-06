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美國大選初步結果揭曉！川普行情抬頭 日圓重貶近1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
四年前，民主黨以微弱優勢拿下了喬治亞州，其結果可以讓人更能掌握兩位候選人的表現。歐新社
四年前，民主黨以微弱優勢拿下了喬治亞州，其結果可以讓人更能掌握兩位候選人的表現。歐新社

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

美國股市於大選日上漲之後，亞洲股市接力走高。投票結束後約半小時，標普500指數期貨上漲近0.5%，美國10年期公債殖利率上升，比特幣也有上漲，反映的是預料川普當選的行情。

投票結果仍在計票中，多數州的投票站仍未關閉，但博弈市場和Decision Desk HQ等全國預測網站顯示，川普當選機率正在上升。墨西哥披索和日圓應聲貶值1%。

據美聯社報導，初步結果顯示川普贏得佛羅里達、印第安納、阿拉巴馬、密蘇里和南卡羅來納等州，而哈里斯則拿下麻薩諸塞、佛蒙特、康乃狄克和馬里蘭等州。四年前，民主黨以微弱優勢拿下了喬治亞州，其結果可以讓人更能掌握兩位候選人的表現。

日本市場因規模較大且流動性強，在亞洲交易時段對美元兌日圓貨幣對的關注度也高，因此在美國計票期間特別受到關注。

日圓兌美元一度重貶近1%，至153.12日圓，原先連續兩天走升。日本股市上漲，日經指數上漲1.1%，東證指數上漲0.9%，主要由金融類股和晶片相關類股帶動。

富蘭克林坦柏普頓投資解決方案的MosaiQ投資策略負責人Max Gokhman說：「喬治亞開始顯示紅色（川普領先）可能是觸發因素。」

和周二相對平靜的交易時段相比，華爾街預期無論選舉結果如何，都可能出現大幅波動。高盛集團的交易部門表示，若共和黨全面勝利，標普500指數可能上漲3%，而如果民主黨贏得總統和國會，則可能出現相同幅度頹勢。如果政府分治，變動幅度將減半。摩根大通證券則表示，除非民主黨全面勝利，否則股市可能上漲。

川普 日圓 美國大選 賀錦麗

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