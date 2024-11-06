揚言若川普勝選將發動暴力攻擊 密西根州1男子被捕

美國總統大選今天登場，1名25歲男子今天上午在密西根州（Michigan）被捕，他涉嫌寄出恐嚇信，表示若前總統川普（Donald Trump）勝選，將會發動暴力攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，檢察官指出，犯嫌西塞爾（Isaac Sissel）向位於西維吉尼亞州（West Virginia）的聯邦調查局（FBI）國家威脅行動中心（National Threat Operations Center）寄出恐嚇信，內容寫道「若川普贏得大選，我會對保守派基督徒的骯髒行為進行攻擊」。

西塞爾說：「我有一把偷來的AR-15半自動步槍和一個我拒絕透露姓名的目標…在我發動攻擊前，不會看到具體的受害者或找到我藏槍的地方，這樣聯邦調查局啥也做不了。」

西塞爾今天下午將在聯邦法院首次出庭。