揚言若川普勝選將發動暴力攻擊 密西根州1男子被捕

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國總統大選今天登場，1名25歲男子今天上午在密西根州（Michigan）被捕，他涉嫌寄出恐嚇信，表示若前總統川普（Donald Trump）勝選，將會發動暴力攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，檢察官指出，犯嫌西塞爾（Isaac Sissel）向位於西維吉尼亞州（West Virginia）的聯邦調查局（FBI）國家威脅行動中心（National Threat Operations Center）寄出恐嚇信，內容寫道「若川普贏得大選，我會對保守派基督徒的骯髒行為進行攻擊」。

西塞爾說：「我有一把偷來的AR-15半自動步槍和一個我拒絕透露姓名的目標…在我發動攻擊前，不會看到具體的受害者或找到我藏槍的地方，這樣聯邦調查局啥也做不了。」

西塞爾今天下午將在聯邦法院首次出庭。

川普 恐嚇 美國

延伸閱讀

川普攜夫人梅蘭妮亞在佛州投完票 稱有信心贏得大選

經濟日報社論／經濟對女力 美大選最後決戰

中國大陸觀察美國大選心念「3T」：台灣、關稅及川普

川普若當選國防預算暴增？卓榮泰：不可能一夕間擴大

相關新聞

憂心騷亂／美商家木板封窗 多州國民兵待命

美國總統大選美東時間五日凌晨六時（台灣時間五日晚間七時）開始投票，憂心投票當日或選後可能發生騷亂的美國人紛紛超前部署。首...

美選博彩市場比民調更準？學者：吸引賭徒跟川普支持者雷同

泰晤士報5日報導，詢問一位專家對美國總統大選的預測，不太可能得到明確答案。然而，透過博彩市場追蹤資金時，這場選戰看起來並...

黑五購物節爆買不夠？現在「旅遊星期二」愈來愈夯

美國零售業者接在連創造出「黑色星期五」實體購物節、令人瘋狂下單血拚的「網路星期一」網購日後，近年「旅遊星期二」（Trav...

前紐約市長朱利安尼 正權衡是否再次參選市長

據媒體報導，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)正考慮是否明年競選紐約市長。這位前市長說，「我不會說絕不」，...

蒙大拿原民保留區殺118隻鷹 男子判刑近4年

一名華盛頓州男子因在原住民保留區盜獵金鵰與老鷹等鳥類，數量高達數千隻，已於10月31日遭判刑須入獄3年10個月並得支付超...

加密貨幣業者大撒幣 政治捐款逾1.34億美元 都捐給了誰？

由加密貨幣業資助的全新政治網絡今年已捐助超過1億3400萬美元，贊助數十位候選人進軍或留在國會，其政治目的和企圖前所未有，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。