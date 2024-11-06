美選投票進行中 有選民期待改變也有人要終結災難執政
美國總統選舉日登場，在維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington）的投開票所外，有的選民認為改變時刻已到，期待女性總統解決沉痾，也有選民出門投下一票表達對民主黨執政的不滿。
選民Karen引述歐巴馬競選總統時的口號說，過去有這麼多男性擔任總統，也都犯下錯誤，現在是該讓女性來解決了。
選民George則說，民主黨的政策從內政到外交都很災難，他投下一票來履行公民義務。
巴基斯坦移民Omar說他把票投給了綠黨候選人Jill Stein，Omar表示，美國資助他國作戰卻不照顧自己的人民是沒有意義的，他認為美國應該花更多精力照顧人民，包含受颶風影響的災民等等。
選民Alyssa對美國現況表示沮喪，她提到，右翼持續崛起、極端觀點和白人至上的盛行，也煩惱美國持續資助加薩戰爭，拒絕對以色列實施武器禁運等；她也說，阻止川普重返白宮，因川普對美國的民主制度與她的價值觀構成巨大威脅。
Karen說，美國當前百廢待舉，過去的美國排名第一，現在都不知道排到第幾名去了；她很失望，認為美國人必須做出改變。
川普攜妻在佛州Palm Beach投票，當媒體提問川普萬一輸了，是否會接受選舉結果時，他說，「若我輸了選舉，若這是一場公平的選舉，我會是第一個承認的人。」到目前為止，他覺得選舉是公平的。
此外，川普也說，選後不會有暴力事件，因為他的支持者都不是暴力分子。
在場外受訪時，川普表示，這應該是他最後一次競選。
賀錦麗（Kamala Harris）選擇郵寄選票至加州，在選前倒數幾天的頻繁造勢中，賀錦麗透露已寄出選票，並相信選舉制度足夠公平。
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