美選博彩市場比民調更準？學者：吸引賭徒跟川普支持者雷同

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國紐約市曼哈頓一張2024年美國總統選舉的正式選票，攝於投票當天的5日。路透
美國紐約市曼哈頓一張2024年美國總統選舉的正式選票，攝於投票當天的5日。路透

泰晤士報5日報導，詢問一位專家對美國總統大選的預測，不太可能得到明確答案。然而，透過博彩市場追蹤資金時，這場選戰看起來並非無法預測。

幾個星期以來，幾乎所有民調結果都在誤差範圍內。英國民調專家柯蒂斯教授說，「考慮到我們面前的證據，宣布這場選舉結果是不可能的，絕對不可能」。美國知名選舉分析師兼統計專家施佛也稱，這場選戰是「完全勝負難料」。

儘管賀錦麗10月初被視為選情看好，但預測市場平台Polymarket用戶在整個10月已越來越多「購買川普」，驅使賀錦麗的價格在上週一度低至33美分。根據台北時間5日晚間9時的數據，川普的價格為61美分，賀錦麗的價格為39.2美分；川普的勝選機率為60.9%，賀錦麗為39.2%。

在選戰最後一周，一些民調數字和川普造勢時的種族主義笑話，都提高了賀錦麗的價格，但博彩市場對川普獲勝的信心仍然遠遠超過民調機構，傳統博彩業者也顯示了類似趨勢。在一些英國大街的博彩品牌中，賀錦麗的勝率下降至近40%。

一些論點認為，博彩市場比民調更準確，因為下注的人有切身利益。但倫敦大學政治學教授漢雷提（Chris Hanretty）對此表示懷疑，「博彩市場往往吸引喜歡與享受風險的人，而喜歡和享受風險的人往往是不成比例的男性，川普選民也是不成比例的男性。因此，川普支持者下注博彩市場的可能性，遠遠超過賀錦麗的支持者」。

漢雷提同樣認為，因為流入川普的資金重量，傳統博彩公司對賀錦麗設定了低賠率，「他們不想在川普勝選的情況下面臨嚴重損失，因此流入資金量正導致他們以這種方式定價賠率」。

還有人認為，一些巨大的「鯨魚」賭注可能讓賠率朝有利於川普傾斜。但漢雷提認為，即便在沒有這些市場推手的情況下，勝算仍會有利於川普，「你不需要深入關於大鯨魚操縱市場的陰謀論以解釋轉移，只是對這類事情有興趣的人更有可能是川普支持者」。

哥倫比亞大學的政治學者艾瑞克森（ Robert Erikson）認為，川普在博彩市場上的勝率比民調好，可能存在著一些道理，「川普過去表現已優於民調，所以預感變得他可以再次做到這一點，不是因為最近的變化，而是即使『最好的』民調也存在缺陷」。

川普 民調 賀錦麗

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