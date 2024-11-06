憂心騷亂／美商家木板封窗 多州國民兵待命

美國總統大選美東時間五日凌晨六時（台灣時間五日晚間七時）開始投票，憂心投票當日或選後可能發生騷亂的美國人紛紛超前部署。首都華盛頓特區商家用木板封住窗戶，白宮、國會大廈與賀錦麗官邸等重要建築周圍也緊急設置安全圍欄。

由於二○二一年一月六日發生川普支持者衝進國會的暴動事件，民主黨議員直言，如果賀錦麗當選，可能發生「流血事件」。

每日郵報報導，全美各地已有不少舉行提前投票的投票所發生鬥毆，選務人員也做好應對槍枝襲擊的準備。

華盛頓特區連結白宮與國會大廈的賓州大道以及財政部周圍，可見到工人正在商家櫥窗加裝木板，有些則在窗戶和入口加固。市府警告，投票結束後幾天甚至幾周將出現「不穩定、不可預測的環境」，因為預計投票日當天無法確定誰勝選。

每日郵報引述JL Partners調查指出，超過百分之廿五選民認為無論賀錦麗或川普獲勝都會發生騷亂，百分之十的人擔心發生內戰；百分之廿二認為民主黨勝選將導致國會暴動事件重演，百分之廿一表示，選舉地點或民主黨官員將成為被攻擊目標。

田納西州民主黨眾議員科恩十月卅一日表示，如果賀錦麗擊敗川普，「可能發生流血事件」，並稱共和黨支持者恐怕不會接受敗選。

Axios指出，華盛頓州、俄勒岡州與內華達州先前發生投票箱被毀壞事件，已下令全州國民兵待命；新墨西哥州桑多瓦爾縣已下令特種部隊待命；科羅拉多州啟動全州的國民兵網路小組，康乃狄克州出動網路單位開始市政安全審查。