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黑五購物節爆買不夠？現在「旅遊星期二」愈來愈夯

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
針對尋求旅遊優惠消費者的「旅遊星期二」促銷愈來愈流行。美聯社
針對尋求旅遊優惠消費者的「旅遊星期二」促銷愈來愈流行。美聯社

美國零售業者接在連創造出「黑色星期五」實體購物節、令人瘋狂下單血拚的「網路星期一」網購日後，近年「旅遊星期二」（Travel Tuesday）蔚為風行。

對於渴望有划算交易的消費者而言，又多了一天可以網購，也就是美國感恩節假期後的第一個周二，成為了「旅遊星期二」，主要是針對那些尋求旅遊優惠的消費者。

根據麥肯錫在上周四公布的一份報告，從2021年到2023年，「旅遊星期二」的搜尋量爆增超過500%。美國與加拿大的消費者對此搜尋最多，但在澳洲、英國、荷蘭和西班牙，相關搜尋興趣也攀升。

Google搜尋趨勢（Google Trends）佐證了這一點，顯示「旅遊星期二」的搜尋是從2017年11月展開，在疫情期間搜尋量下滑，接著在2022年與2023年激增，主要是在北美、西歐與澳洲。

麥肯錫的報告指出：「歐洲的旅遊業者可以預期，『旅遊星期二』將成為當地一種愈來愈流行的現象。」

報告顯示，除了新加坡外，「旅遊星期二」風潮還沒有在亞洲地區風靡，這或許是和中國大陸風行的「雙11」購物節有關。不過，這無礙於亞洲企業加入這股促銷行列。

印尼廖內群島生態度假村Bawah Reserve的銷售和行銷主管格拉夫表示，公司已在2023年首度推出「旅遊星期二」促銷活動。她說：「我們提供升級、折扣或一趟免費航班的優惠選項。它為我們帶動良好的銷售。」

麥肯錫名為「旅遊星期二是真的—而且成長中」的報告，顯示出美國遊客去年在感恩節後首個星期二當天的飯店、航班與郵輪預訂量激增。

報告顯示，航班預訂量在當天比兩周前與兩周後增加超過60%，郵輪預訂量大增逾50%；飯店預訂量也增加28%，儘管比在網購星期一當天的預訂量稍微遜色。調查顯示，「網絡星期一」的搜尋量遠高於「旅遊星期二」，但對前者的興趣正在下滑。

麥肯錫旅遊、物流和基礎設施業務合夥人、也是上述報告的共同作者曼恩表示：「在旅遊星期二的旅遊預訂量超過網絡星期一的旅遊預訂量。」但他說，旅遊星期二對旅遊業的影響，可能不如「黑五」對零售業的影響，理由是預定旅行需要在事前更多計畫。

消費者 網購 美國 黑色星期五 黑色購物節

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