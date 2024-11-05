全美第一張選票開出！ 川普、賀錦麗3：3平手

美國大選美東時間5日開始投票，位於新罕布夏州的小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）已開出全美第一張總統選票，結果顯示，共和黨候選人川普、民主黨候選人賀錦麗各拿3票普選票平手。

按照傳統，這個人口僅12人的小鎮每年都會在午夜開始投票，今年根據傳統於5日0時（台灣時間5日中午13時）開始投票，今年共有4名註冊共和黨選民、2名無黨籍選民。

CNN報導，全美第一張選票不具預測作用，迪克斯維爾在過去兩屆總統大選都支持民主黨候選人，2020年時該鎮5票都投給拜登，2016年大選時則投給希拉蕊4票、川普2票和自由黨候選人強生（Gary Johnson）1票。