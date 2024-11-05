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大摩王牌分析師：標普可能因FOMO再漲 共和黨大勝並非最利美股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
投資人在美國總統大選後鬆口氣，並出現「錯失恐懼」（FOMO）心理，可能讓標普500指數年底前再漲5%。歐新社
投資人在美國總統大選後鬆口氣，並出現「錯失恐懼」（FOMO）心理，可能讓標普500指數年底前再漲5%。歐新社

摩根士丹利的首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）周一接受彭博電視採訪說，標普500指數可能會在年底前繼續攀升，從現在起上漲5%並非不可能，因為投資人在美國總統大選後鬆口氣，並且年底出現「錯失恐懼」（FOMO）的心理。

他警告，由於看不到明顯的催化劑，這種熱情可能隨著2025年的到來而消退。

他說：「我認為我們可能會看到6,000點，如果沒有太多的恐慌，人們對情況感覺良好，」這意味標普500指數將較上周五收於5,728點左右再上漲近5%。

他隨後補充，標普500指數可能升至最高6,100點，但由於估值過高，且本益比在邁向2025年時難以進一步擴大，因此該指數今年「在任何情況下」都不會突破此一水準。

威爾森曾準確預測美股2022年大跌而聲名鵲起，但他2023年堅定看空卻敗給美股七雄帶領的波瀾壯闊主升浪行情，去年7月，他承認自己判斷錯誤，「維持悲觀情緒時間過長了」。

標普500指數剛剛寫下4月以來首見的月線收黑，此前一些推動該指數上漲的「科技七雄」發布了系列低迷的財報。儘管交易員仍對周二的美國總統大選和周四的聯準會利率決定感到緊張，但華爾街人士大多預計，一旦掃除這些障礙，股市就能恢復漲勢。

威爾森說：「可能會看到在大選後出現某種形式的反彈。然後現實擺在面前，無論誰贏，我們都必須進行某種形式的財政整頓。這將再次帶來不確定性。」

美國總統大選進入最後關頭，周日公布的一連串民調顯示賀錦麗和川普勢均力敵。威爾森表示：「我不同意共和黨大獲全勝最有利於股市的觀點。我認為（最好的結果）大概是川普贏，但是國會兩院分別被兩黨控制。市場喜歡不確定性。他們不喜歡一黨獨大。」

大摩 指數 標普 美國大選

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